Macron et le Premier ministre japonais sur le chantier de Notre-Dame

PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron convie lundi le Premier ministre japonais Fumio Kishida sur le chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Fumio Kishida est à Paris dans le cadre d'une tournée des pays du G7 dont le Japon assure la présidence cette année. Un dîner de travail est prévu lundi soir à l'Elysée après la visite du chantier.

Au menu des discussions : les dossiers sécuritaires et économiques, la guerre en Ukraine et les tensions qui s'avivent avec la Chine et la Corée du Nord.

Français et Japonais s'emploient à renforcer leur coopération dans la zone Indo-Pacifique dont Paris entend faire un axe prioritaire de sa diplomatie.

La France, déjà active dans le nucléaire civil nippon, compte renforcer sa présence dans l'industrie militaire du Japon, qui a engagé une refonte de ses forces armées et de sa stratégie de Défense.

Fumio Kishida sera le premier dirigeant étranger à se rendre sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, ravagée par un incendie en 2019. L'objectif est de rouvrir l'édifice au public en 2024.

"Symbole de cette volonté commune de rebâtir face à l'adversité, cette visite permettra de présenter l'exceptionnel savoir-faire français en matière de patrimoine", a notamment déclaré la présidence française dans un communiqué.

