PARIS, 24 juin (Reuters) - Les réponses du Rassemblement national (RN) et de la gauche, via La France insoumise (LFI), aux problèmes de sécurité et de respect de la laïcité en France portent en elles les germes d'une "guerre civile", a déclaré Emmanuel Macron dans un épisode diffusé lundi du podcast "Generation Do It Yourself".

Le président de la République, qui a convoqué des élections législatives les 30 juin et 7 juillet pour lesquelles le RN est en tête des intentions de vote, déclare dans ce podcast que le programme du parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella pour répondre aux inquiétudes de certains Français face à une "insécurité du quotidien" et à "une immigration qu'ils considèrent comme pas réglée" repose sur "la stigmatisation ou la division".

"Je pense que c'est hors sujet la réponse de l'extrême droite parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion ou à une origine et c'est en cela qu'elle divise et qu'elle pousse à la guerre civile", ajoute le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron dénonce aussi les positions de LFI, principale force du Nouveau Front populaire constitué à gauche pour les législatives, qui défendent à ses yeux "une forme de communautarisme".

"Mais ça c'est aussi la guerre civile derrière parce que c'est d'abord renvoyer des gens exclusivement à leur appartenance ou religieuse ou communautaire, c'est de justifier leur écartement en quelque sorte de la communauté nationale et c'est la guerre civile avec ceux qui ne partagent pas ces valeurs", déclare-t-il. (Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)