Macron fait face à un combat difficile lors du vote de dimanche en France

Il y a quelques semaines encore, les sondages d'opinion laissaient présager une victoire facile pour le centriste Macron, pro-Union européenne, qui était stimulé par sa diplomatie active sur l'Ukraine, une forte reprise économique et la faiblesse d'une opposition fragmentée.

Mais son entrée tardive dans la campagne, avec un seul grand rassemblement que même ses partisans ont trouvé décevant, et sa focalisation sur un plan impopulaire visant à augmenter l'âge de la retraite, ont entamé la cote du président, ainsi qu'une forte hausse de l'inflation.

En revanche, l'extrême droite anti-immigration et eurosceptique Le Pen a fait le tour de France avec confiance, tout sourire, ses partisans scandant "Nous allons gagner ! Nous allons gagner !". Elle a été stimulée par une focalisation de plusieurs mois sur les questions du coût de la vie et une forte baisse du soutien à son rival d'extrême droite, Eric Zemmour.

Certes, les sondages d'opinion voient toujours Macron en tête du premier tour et remporter un second tour contre Le Pen le 24 avril, mais plusieurs enquêtes disent maintenant que cela se situe dans la marge d'erreur.

Le vote a commencé à 8 heures (0600 GMT) et se termine à 1800 GMT, lorsque les premiers sondages de sortie seront publiés. De tels sondages sont habituellement très fiables en France.

"Nous sommes prêts, et les Français sont avec nous", a déclaré Mme Le Pen à ses partisans en liesse lors d'un rassemblement jeudi, les incitant à voter pour elle afin de délivrer "la juste punition que méritent ceux qui nous ont si mal gouvernés."

Macron, 44 ans et en poste depuis 2017, a passé les derniers jours de la campagne à essayer de faire valoir que le programme de Le Pen n'a pas changé malgré les efforts pour adoucir son image et celle de son parti, le Rassemblement national.

"Ses fondamentaux n'ont pas changé : c'est un programme raciste qui vise à diviser la société et qui est très brutal", a-t-il déclaré au journal Le Parisien.

Mme Le Pen rejette les allégations de racisme et affirme que ses politiques profiteraient à tous les Français, indépendamment de leurs origines.

RISQUES DE FUITE POUR MACRON

En supposant que Macron et Le Pen se rendent au second tour, le président est confronté à un problème : de nombreux électeurs de gauche ont déclaré aux sondeurs que, contrairement à 2017, ils ne voteraient pas pour Macron au second tour uniquement pour écarter Le Pen du pouvoir.

Macron devra les persuader de changer d'avis et de voter pour lui au second tour.

Le vote de dimanche montrera qui le nombre inhabituellement élevé d'électeurs indécis tardifs choisira, et si Le Pen, 53 ans, peut dépasser les prédictions des sondages d'opinion et arriver en tête au premier tour.

"Marine Le Pen n'a jamais été aussi proche de remporter une élection présidentielle", a déclaré Jean-Daniel Levy, de l'institut de sondage Harris Interactive, à propos de la troisième course de Le Pen à l'Élysée.

Les partisans du candidat de la gauche dure Jean-Luc Mélenchon, troisième selon les sondages, espèrent un autre type de surprise, et ont appelé les électeurs de gauche de tous bords à passer à leur candidat et à l'envoyer au second tour.

Macron et Le Pen conviennent que l'issue est largement ouverte.

"Tout est possible", a déclaré Le Pen à ses partisans jeudi, tandis que plus tôt dans la semaine, Macron a averti ses partisans de ne pas écarter une victoire de Le Pen.

"Regardez ce qui s'est passé avec le Brexit, et tant d'autres élections : ce qui semblait improbable s'est en fait produit", a-t-il déclaré.