Macron fait face à une bataille difficile pour le contrôle du parlement alors que la France vote

Le vote a débuté à 8 heures (0600 GMT), les premières projections étant attendues à 20 heures (1800 GMT) dans une élection qui pourrait changer le visage de la politique française.

Les sondeurs prédisent que le camp de Macron finira avec le plus grand nombre de sièges, mais disent qu'il n'est en aucun cas garanti d'atteindre le seuil des 289 sièges pour une majorité absolue.

Les sondages d'opinion voient également l'extrême droite susceptible de remporter son plus grand succès parlementaire depuis des décennies, tandis qu'une large alliance gauche-vert pourrait devenir le plus grand groupe d'opposition et que les conservateurs se retrouvent faiseurs de roi.

À Sèvres, juste en dehors de Paris, où une pluie légère a apporté un certain soulagement après la grande vague de chaleur qui a frappé la France samedi, certains électeurs ont déclaré que les préoccupations environnementales les avaient motivés à voter pour l'alliance de gauche Nupes.

"Au cours des 5 dernières années, la majorité présidentielle n'a pas été en mesure de relever les défis du changement climatique - la canicule actuelle vous donne envie de soutenir encore plus les projets environnementaux", a déclaré à Reuters Léonard Doco, un étudiant en cinéma de 21 ans.

D'autres ont dit qu'ils ne faisaient pas confiance au leader du bloc de gauche, le feu follet Jean-Luc Mélenchon, qui a fait campagne sous le slogan "Elisez-moi premier ministre" et promet de ramener l'âge de la retraite de 62 à 60 ans, de geler les prix et d'interdire aux entreprises de licencier des travailleurs si elles versent des dividendes.

"Mélenchon est un hypocrite. Il fait des promesses qui ne tiennent pas la route. La retraite à 60 ans, c'est impossible", a déclaré Brigitte Desrez, 83 ans, professeur de danse à la retraite, qui a voté pour le parti de Macron.

Dans la nuit, les résultats du département français d'outre-mer ont apporté de mauvaises nouvelles pour Macron, sa ministre des affaires maritimes ayant perdu dans sa circonscription des Caraïbes. Quelque 15 ministres se présentent à cette élection et Macron a déclaré qu'ils devront démissionner s'ils perdent.

Si le camp de Macron ne parvient pas à obtenir une majorité absolue, cela ouvrirait une période d'incertitude qui pourrait être résolue par un partage du pouvoir entre les partis, du jamais vu en France au cours des dernières décennies, ou entraîner une paralysie prolongée et de nouvelles élections parlementaires.

UNE GAUCHE RAJEUNIE

Macron, qui veut repousser l'âge de la retraite, poursuivre son programme pro-business et renforcer l'intégration de l'Union européenne, a remporté un second mandat en avril.

Après avoir élu un président, les électeurs français ont traditionnellement utilisé les scrutins législatifs qui suivent quelques semaines plus tard pour lui donner une majorité parlementaire confortable - François Mitterrand en 1988 étant une rare exception.

Macron et ses alliés pourraient encore y parvenir.

Mais la gauche rajeunie pose un défi difficile, alors que l'inflation galopante qui fait grimper le coût de la vie envoie des ondes de choc dans le paysage politique français.

Si la majorité absolue échappe à Macron et à ses alliés pour quelques sièges seulement, ils pourraient être tentés de débaucher des députés du centre-droit ou des conservateurs, selon des responsables de ces partis.

S'ils la manquent par une marge plus large, ils pourraient soit chercher une alliance avec les conservateurs, soit diriger un gouvernement minoritaire qui devra négocier les lois au cas par cas avec les autres partis.

Même si le camp de Macron remporte les 289 sièges ou plus dont il a besoin pour éviter le partage du pouvoir, ce sera probablement grâce à son ancien premier ministre Edouard Philippe, qui exigera d'avoir davantage son mot à dire sur ce que fait le gouvernement.

Ainsi, après cinq ans de contrôle incontesté, Macron, connu pour son approche descendante du pouvoir, se retrouve face à un nouveau mandat où il devra faire plus de compromis.

Aucun sondage ne montre que le parti de gauche Nupes dirigé par Mélenchon remporte une majorité au pouvoir - un scénario qui pourrait plonger la deuxième plus grande économie de la zone euro dans une période tendue de cohabitation entre un président et un premier ministre issus de groupes politiques différents.