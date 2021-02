Macron favorable à un dialogue USA-Iran, se pose en "médiateur honnête"

WASHINGTON, 4 février (Reuters) - Emmanuel Macron a salué jeudi la disposition manifestée par les Etats-Unis à renouer le dialogue avec l'Iran, en se présentant lui-même comme un "médiateur honnête" sur la question du nucléaire iranien tout en jugeant qu'Israël et l'Arabie saoudite devraient un jour être impliqués d'une manière ou d'une autre pour parvenir à une solution.

"Nous devons finaliser, en effet, une nouvelle négociation avec l'Iran", a dit le président français, en anglais, lors d'une conférence en ligne organisée par l'Atlantic Council, un centre de réflexion basé à Washington.

"Je ferai tout ce qu'il m'est possible pour soutenir toute initiative de la part des Etats-Unis pour renouer un (...) dialogue et je serai là (...) j'étais là et disponible il y a deux ans et il y a un an et demi pour tenter d'être un médiateur honnête et un médiateur engagé dans ce dialogue", a-t-il ajouté. (Arshad Mohammed Version française Bertrand Boucey)