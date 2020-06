Macron juge possible une victoire contre les djihadistes au Sahel

PARIS, 30 juin (Reuters) - Emmanuel Macron a jugé possible, mardi à Nouakchott, la victoire contre les extrémistes islamistes au Sahel, grâce à des résultats "spectaculaires" obtenus au cours des derniers mois et aux efforts fournis par la France et les pays de la région.

Le président français a toutefois averti que les forces du G5 Sahel devraient se montrer exemplaires dans leur combat, en réaction à des accusations d'exactions de la part de certaines d'entre elles.

"Nous sommes tous convaincus que la victoire est possible au Sahel. Nous sommes en train d’en retrouver le chemin grâce aux efforts qui ont été consentis au cours des six derniers mois", a déclaré Emmanuel Macron, à l'issue du sommet du G5 Sahel en Mauritanie.

"Dans ce combat, nous nous devons d’être exemplaires. Face aux faits graves qui ont été rapportés, des enquêtes seront menées", a-t-il ajouté. "Le Sahel ne doit pas plonger dans un cycle de violence et de représailles. C’est précisément ce que recherchent les groupes terroristes et ce qu’ils ont réussi à faire dans le passé."

Le sommet de Nouakchott avait pour but de faire le point sur les progrès accomplis depuis la mise en place d'un nouveau cadre opérationnel conjoint - la "Coalition pour le Sahel" - défini en janvier lors du précédent sommet de Pau.

La "Coalition pour le Sahel" est constituée de la France à travers la force Barkhane et ses 5.100 soldats, du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) et de tous les autres pays souhaitant y participer. (John Irish, édité par Jean-Stéphane Brosse)