PARIS, 7 avril (Reuters) - Emmanuel Macron a entamé dimanche en Haute-Savoie un marathon mémoriel autour du 80e anniversaire de la Libération par un hommage au "foyer ardent de la Résistance" du plateau des Glières, où il s'était déjà rendu il y a cinq ans.

Le président de la République a salué la mémoire de ce sanctuaire de "9.000 hectares de France libre au creux des cîmes", évacué en mars 1944 lors de combats meurtriers avec l'armée allemande et les miliciens vichystes, et dont le dernier survivant, Jean Isaac-Tresca, est mort il y a un an à l'âge de 104 ans. Lors de son quinquennat (2007-2012), Nicolas Sarkozy en avait fait un lieu de pélerinage annuel.

"Vivre libre ou mourir : tel est notre viatique, hier, aujourd'hui et demain, pour que vive la République et vive la France", a lancé Emmanuel Macron en reprenant la devise des maquisards pour conclure son discours devant la nécropole de Morette.

Le chef de l'Etat est attendu également ce dimanche à Izieu, dans l'Ain, pour rendre hommage aux 44 enfants juifs arrêtés, déportés et tués à Auschwitz par les nazis, avant une série de commémorations prévues tout au long des prochains mois, jusqu'à celle de la libération de Strasbourg en novembre. (Jean-Stéphane Brosse)