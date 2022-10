Macron n'exclut pas un report de l'âge légal à 64 ans

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron s'est dit ouvert, mercredi sur France 2, à un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans au lieu de 65 ans, "si on allonge les trimestres".

"Mais il faut que tout le monde s'engage", a-t-il ajouté en évoquant la future concertation avec les partenaires sociaux. Le président de la République a en revanche exclu un scénario à 63 ans.

Après avoir présenté un graphique montrant que le nombre d'heures travaillées par les Français tout au long de leur vie est inférieur à celui de leurs voisins, Emmanuel Macron a assuré qu'aucun expert "sérieux" ne dit aujourd'hui que les retraites en France sont financées à moyen terme.

Sans réforme des retraites, a-t-il justifié, "soit vous augmentez vos cotisations retraite pour les travailleurs, ce qui veut dire qu'en 2027, en moyenne par travailleur, il faudra payer 400 euros de plus par an de cotisations retraite - c'est du pouvoir d'achat en moins.", soit on baisse les pensions, ce qui est "insupportable pour nos retraités".

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)