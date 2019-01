Macron présente les axes de modification de la loi de 1905

PARIS, 10 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron a présenté jeudi les axes de modification de la loi de 1905 qu'il envisage aux représentants des cultes, qui sont invités à faire part de leurs observations au gouvernement d'ici un mois, a-t-on appris auprès de l'Elysée.

Le chef de l'Etat et le gouvernement n'ont aucune intention d'affaiblir la séparation des Eglises et de l'Etat ou la laïcité mais veulent moderniser la loi pour garantir l'ordre public, assure-t-on. On souligne que certaines des dispositions de la loi ne peuvent par exemple plus s'appliquer depuis une réforme du code pénal de 1992.

L'objectif est de renforcer la transparence du financement des cultes - une ambition liée aux réflexions en cours sur l'islam de France - de lutter contre les propos haineux et les troubles graves, de consolider la gouvernance des associations cultuelles et de davantage responsabiliser leurs dirigeants, a-t-on précisé.

Ces axes avaient déjà été rendus publics par le ministère de l'Intérieur, chargé des cultes.

Les responsables des cultes devront faire part de leurs réflexions à ce ministère, avant une possible expression du chef de l'Etat dans les prochains mois et l'élaboration d'un projet de loi dans un calendrier qui n'est pour l'instant pas arrêté.

La modification de la loi de 1905 n'a pas été évoquée mercredi par le Premier ministre, Edouard Philippe lorsqu'il a présenté le programme de réforme du premier semestre.

Avant de recevoir ce jeudi la Conférence des responsables de culte en France, qui rassemble catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans et bouddhistes, Emmanuel Macron avait reçu lundi des représentants du culte musulman. (Jean-Baptiste Vey, édité par Yves Clarisse)