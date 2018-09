Macron prêt à soutenir un Pacte pour l'information et la démocratie

PARIS, 11 septembre (Reuters) - Emmanuel Macron s'est dit prêt mardi à soutenir une initiative visant à nouer un Pacte international pour l'information et la démocratie, avec comme premier rendez-vous le Forum de Paris sur la paix organisé par le président français du 11 au 13 novembre.

Le chef de l'Etat s'est exprimé en ce sens devant des membres d'une commission constituée à l'initiative de l'association Reporters sans frontières (RSF) pour rédiger une Déclaration internationale pour l'information et la démocratie.

L'objectif de cette commission, présidée par Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix et Christophe Deloire, secrétaire général de RSF, est d'obtenir un engagement international d'Etats, d'entreprises et de représentants de la société civile.

Une tribune leur sera donnée lors du Forum sur la paix "et le président souhaite - si évidemment la déclaration lui paraît pertinente - mobiliser d’autres dirigeants, un certain nombre de ses homologues, pour qu’ils soutiennent avec lui les principes énoncés dans la déclaration", a déclaré une source à l'Elysée.

"Il n’est pas exclu qu’il y ait des suites, un processus politique autour de cette déclaration", a ajouté la source.

Selon Christophe Deloire, "la question est l’accès des êtres humains à des informations libres, indépendantes et fiables, et comment faire, dans le nouveau contexte de mondialisation de l’information et de digitalisation de l’espace public, pour que les garanties démocratiques demeurent effectives".

La discussion entre la douzaine de membres de la commission reçus à l'Elysée et Emmanuel Macron a notamment porté sur le rôle des dirigeants de pays démocratiques face aux dirigeants de pays despotiques, les plateformes numériques et le journalisme, son exercice et son financement, a-t-il précisé. (Jean-Baptiste Vey, édité par Sophie Louet)