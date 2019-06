Macron promet "transparence" et "vigilance" sur l'accord UE-Mercosur

* Le président français considère cet accord "bon à ce stade"

* Il va lancer une évaluation "indépendante et complète"

* Inquiétudes et colère des agriculteurs français

OSAKA, Japon, 29 juin (Reuters) - Emmanuel Macron a promis samedi "transparence" et "vigilance" sur le projet d'accord relatif au traité de libre échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay), au lendemain de la conclusion de ce pacte qui suscite l'inquiétude des agriculteurs français.

Obtenu au terme de près de vingt ans de négociations, ce texte, qui doit encore être ratifié par chacun des Etats européens et le Parlement européen, est censé faciliter les importations européennes de produits agricoles du Mercosur et les importations latino-américaines de biens manufacturiers européens.

Il suscite l'inquiétude des agriculteurs en France qui redoutent un afflux d'importation de viande bovine en provenance d'Amérique du Sud et y voient une "concurrence déloyale".

"Je considère que cet accord à ce stade est bon compte tenu du fait que les demandes que nous avions formulées ont été intégralement prises en compte par les négociateurs", a estimé le chef de l'Etat français lors d'une conférence de presse à Osaka, au Japon, à l'issue du sommet du G20.

"Cet accord reconnaît nos indications géographiques", il fait référence au "respect explicite de l'accord de Paris" sur le climat, il respecte nos "normes environnementales et sanitaires" et "les premiers éléments dont nous disposons indiquent" que les préoccupations en matière de protection des filières sensibles "ont été prises en compte", a-t-il précisé.

"Il faut maintenant vérifier tout cela dans les phases à venir, ça va dans la bonne direction, mais nous serons très vigilants sur toutes les rédactions finales, sur le processus de ratification et surtout sur le processus de suivi", a-t-il poursuivi.

"ACCORD MORTIFÈRE"

Souhaitant que "toute la transparence soit assurée", Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait lancer dans les prochains jours, comme pour le CETA (le traité de libre échange entre le Canada et l'Union européenne), "une évaluation indépendante, complète, transparente de cet accord, notamment sur l'environnement et la biodiversité pour que le suivi soit effectif et partagé avec tous nos concitoyens".

En France, où les agriculteurs redoutent l'arrivée de 99.000 tonnes de viande bovine par an - imposées au taux préférentiel de 7,5% - en provenance d'Amérique du Sud, les réactions ont fusé dès vendredi soir.

"Quelques semaines après l'élection européenne, inacceptable signature d'un accord Mercosur-UE qui va exposer les agriculteurs européens à une concurrence déloyale et les consommateurs à une tromperie totale", a dénoncé la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, sur Twitter.

Pour la Confédération paysanne, il est "inadmissible de voir l'UE valider" cet "accord mortifère". "Sacrifice de l'agriculture et de l'élevage sur l'autel d'un commerce cannibale et d'une course folle à la croissance au détriment du climat, de la planète et des hommes", a-t-elle écrit sur Twitter.

"A quoi bon demander en France et en Europe une montée en gamme en termes de qualité et de respect de l'environnement si c’est pour importer des produits contraires à cet effort?", s'est interrogé pour sa part le syndicat Jeunes agriculteurs. (Marine Pennetier à Paris, avec l'équipe Reuters à Osaka, édité par Sophie Louet)