Macron promet un soutien à long terme à l'Ukraine et cite la nécessité de garder le contact avec la Russie

Par le passé, Emmanuel Macron a été critiqué par l'Ukraine et ses alliés d'Europe de l'Est pour ce qu'ils percevaient comme son soutien ambigu à Kiev depuis l'invasion de son voisin par la Russie, et son dialogue répété avec le président russe Vladimir Poutine.

"Nous devons nous préparer à une longue guerre", a déclaré Emmanuel Macron à son corps diplomatique en exposant ses objectifs de politique étrangère.

Il a déclaré que la France poursuivrait son soutien à long terme à Kiev sur le plan économique, militaire et humanitaire, mais a prévenu que l'un des principaux défis serait de garantir l'unité européenne face à la Russie.

"L'unité européenne est essentielle car la division est l'un des objectifs de guerre de la Russie", a-t-il déclaré.

M. Macron a insisté sur le fait qu'il était impératif de parler à Moscou pour éviter une escalade dans le conflit et, en fin de compte, pour aider à fixer les conditions d'une paix négociée, que seule l'Ukraine peut décider.

"La France continuera à parler à la Russie", a-t-il déclaré. "Qui veut que la Turquie soit la seule puissance au monde qui continue à parler à la Russie ?"