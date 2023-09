NEW DELHI, 10 septembre (Reuters) - Emmanuel Macron a réitéré dimanche la proposition d'aide de la France au Maroc après le séisme meurtrier qui a frappé la région de Marrakech vendredi soir, soulignant qu'il revenait désormais aux autorités marocaines d'en faire la demande.

"Nous avons mis en place tout ce qu'il convient de faire", a dit le président français lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet du G20 en Inde. "Tous les contacts bilatéraux ont été établis au niveau technique. Les autorités marocaines savent exactement ce qu'on peut livrer, la nature et le timing. Maintenant, c'est à leur main car ce sont les autorités locales qui savent ce qui est utile et qui peuvent coordonner."

"Nous sommes à disposition et on a fait tout ce qu'on pouvait faire. A la seconde où cette aide sera demandée, elle sera déployée", a-t-il ajouté. "J'ai pleine confiance dans les autorités marocaines pour avoir l'organisation la plus efficace." (Rédigé par Bertrand Boucey)