Macron rencontrera Merkel dimanche à Berlin pour réfléchir au projet européen

PARIS, 7 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron rencontrera dimanche Angela Merkel à Berlin, où le président français et la chancelière allemande participeront à un "moment de réflexion" sur le sens du projet européen à l'occasion du 30e anniversaire de la chute du Mur, a annoncé l'Elysée jeudi.

Le chef de l'Etat, invité par le président allemand Frank-Walter Steinmeier, dînera avec ce dernier, Angela Merkel et une dizaine d'acteurs et de témoins de la chute du Mur de Berlin et des événements survenus en 1989.

"Il s’agit d’un moment de réflexion sur l’héritage de 1989 et le sens du projet européen, en mettant l’accent sur l’importance du couple franco-allemand", déclare la présidence de la République.

Angela Merkel a critiqué jeudi les "propos radicaux" d'Emmanuel Macron, qui a jugé l'Otan en état de "mort cérébrale" et a invité l'Europe à se réveiller pour garder le contrôle de sa destinée. (Marine Pennetier et Bertrand Boucey, édité par Jean-Philippe Lefief)