Macron reporte au 10 janvier la présentation de la réforme des retraites

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé lundi le report au 10 janvier de la présentation de la réforme des retraites envisagée jeudi afin de tenir compte des changements à la tête des Républicains (LR) et d'Europe Écologie-Les Verts (EELV) ainsi que des récentes élections professionnelles dans la Fonction publique.

"Au lieu d'opter pour le 15 décembre, on fera ça pour le 10 janvier, ce qui permet d'avoir quelques semaines de plus pour que celles et ceux qui ont davantage de temps libre ou que celles et ceux qui viennent de prendre des responsabilités puissent, quand même, sur quelques éléments-clés de la réforme, pouvoir échanger avec le gouvernement", a déclaré le président à l'Elysée, à l'ouverture d'une session plénière du Conseil national de la refondation (CNR).

Selon le chef d'Etat, les élections professionnelles du 8 décembre dans la Fonction publique n'ont pas permis d'avoir des entretiens suffisamment approfondis avec "les organisations syndicales plus impliquées dans cet exercice".

Des changements ont par ailleurs eu lieu ce week-end à la tête de deux partis d'opposition.

Le député Eric Ciotti, qui s'était dit prêt à voter la réforme des retraites à condition qu'elle aille dans le sens voulu par son camp, a été élu dimanche président de LR. Le parti conservateur, majoritaire au Sénat et qui compte une soixantaine de députés à l'Assemblée, a été associé à la préparation de cette délicate réforme via des discussions avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, notamment.

Marine Tondelier a été, de son côté, élue samedi secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), qui compte une vingtaine de députés à l'Assemblée.

NOUVEAUX ENTRETIENS À MATIGNON LA SEMAINE DU 2 JANVIER

Compte tenu de tous ces éléments, le report à janvier a été décidé ce week-end lors de concertations entre Emmanuel Macron et la Première ministre, Elisabeth Borne, a précisé Matignon.

Après les organisations patronales et syndicales, la cheffe du gouvernement reçoit cette semaine à Matignon les différents groupes parlementaires.

Elle s'entretiendra de nouveau avec les partenaires sociaux la semaine du 2 janvier, ont précisé ses services à Reuters.

Toujours selon Matignon, reporter après les fêtes de fin d'année la présentation de la réforme ne remet pas en cause le calendrier prévu ensuite, à savoir la tenue d'un débat au Parlement au premier trimestre 2023 en vue d'une entrée en vigueur à l'été.

Pour l'heure, Emmanuel Macron maintient sa promesse de campagne de repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans d'ici 2031, une idée combattue par la gauche et les syndicats, qui prévoient une mobilisation unitaire en janvier.

"C'est bien qu'il y ait plus de temps pour la concertation. Maintenant, qu'en fait-on ? Il faut faire du temps de concertation utile. On verra ce qu'il en ressortira. Mais il ne faudrait pas que cette concertation se fasse uniquement dans la Fonction publique", a dit à Reuters Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT Fonctions publiques.

Pour la CFTC, ce sera l'occasion de pousser à nouveau ses propositions. "Au-delà des motifs avancés par le gouvernement, la CFTC veut croire que ce temps supplémentaire permettra au gouvernement d'étudier notre mix de solutions alternatives !", a-t-elle écrit sur Twitter.

