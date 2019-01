Macron s'engage à ce que le grand débat national soit suivi d'effets

PARIS, 11 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré vendredi qu'il s'engagerait à ce que le grand débat national répondant à la crise des "Gilets jaunes" soit suivi d'effets, dans sa lettre aux Français publiée lundi.

Prié de dire s'il s'engagerait sur les conséquences du débat, le chef de l'Etat a répondu à des journalistes : "bien sûr, c’est une condition pour qu’il soit pris de manière sérieuse. Oui, dans la lettre que je m’apprête à écrire aux Français, j’expliquerai ce que je compte en faire".

Les organisations syndicales et patronales reçues vendredi par le Premier ministre, Edouard Philippe, ont insisté sur la nécessité que ce débat se traduise par un changement de cap de l’exécutif.

"La cohésion nationale ne se ramènera pas en un jour, il faut beaucoup de détermination, il faut beaucoup d’humilité et de patience mais je pense que c’est aussi un travail dans lequel chacun a sa part", a poursuivi Emmanuel Macron, à la veille d'une nouvelle journée de manifestations des "Gilets jaunes".

Ce débat, "c’est une grande opportunité pour le pays", a-t-il ajouté. "Il faut que chacun la prenne, avec la part de responsabilités et de risques aussi, d’inconnus. Moi, je veux qu’on fasse un vrai débat, ce n’est pas un débat dont on connaît les termes et l’aboutissement, c’est un débat sur lequel je souhaite que nous nous engagions tous et moi le premier."

"C’est ce que j’exprimerai très clairement parce que je pense que nous vivons un moment historique pour notre pays et, au-delà de notre pays, pour beaucoup de démocraties", a ajouté le chef de l'Etat.

Edouard Philippe doit préciser les modalités d'organisation du débat lundi, jour de la publication de la lettre aux Français d'Emmanuel Macron, qui donnera lui-même le coup d'envoi du débat à l'occasion d'un déplacement dans l'Eure mardi. (Jean-Baptiste Vey, édité par Yves Clarisse)