Macron s'est entretenu avec le président italien Mattarella - Elysée

PARIS, 14 novembre (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président italien Sergio Mattarella, annonce lundi un communiqué de l'Elysée.

"Ils ont tous deux ont affirmé la grande importance des relations entre la France et l'Italie et ont souligné la nécessité de réunir les conditions d'une pleine coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral qu'au sein de l'Union européenne", dit l'Elysée sans plus de détails. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Bertrand Boucey)