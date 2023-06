PARIS, 9 juin (Reuters) - Le président Emmanuel Macron se rend ce vendredi à Annecy auprès des victimes de l'attaque au couteau qui a ébranlé jeudi la ville des Alpes, fait savoir l'Elysée.

"À la suite de l'attaque survenue hier, le Président de la République et son épouse se rendront aujourd'hui aux côtés des victimes et de leurs familles ainsi que de l'ensemble des personnes qui à Annecy ont contribué à leur apporter aide et soutien", écrit la présidence française dans un communiqué.

(Reportage d'Elizabeth Pineau, rédigé par Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)