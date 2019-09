Macron va rencontrer Rohani et Trump pour apaiser les tensions

(Actualisé avec précisions)

NATIONS UNIES, 23 septembre (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé qu'il rencontrerait ce lundi son homologue iranien, Hassan Rohani, et Donald Trump mardi dans le cadre de ses efforts de médiation entre Téhéran et Washington.

Les trois dirigeants se trouvent actuellement à New York où se tiendra à partir de mardi la session à haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies.

Le président français espère contribuer au rapprochement des points de vue iranien et américain, comme il avait tenté de le faire lors du sommet du G7 de Biarritz, en août.

Les tensions entre les deux pays se sont encore aggravées depuis l'attaque des infrastructures pétrolières saoudiennes, le 14 septembre, que les Etats-Unis imputent à l'Iran. Elle a été revendiquée par les rebelles Houthis, mouvement chiite pro-iranien qui tient une bonne part du territoire yéménite.

"La France tente de formuler des propositions pour éviter une escalade", a déclaré le chef de l'Etat, s'adressant à la presse.

Emmanuel Macron a promis de faire tout son possible pour créer des conditions propices aux discussions entre les Etats-Unis et l'Iran, qui doivent selon lui s'articuler autour du maintien d'un mécanisme de surveillance du programme nucléaire iranien, de ses activités nucléaires après 2025, de son programme balistique et de son influence régionale.

L'attaque des installations pétrolières saoudiennes a marqué un tournant, a-t-il poursuivi. Des indications montrent que c'était l'attaque d'un Etat et il y avait un niveau d'équipement qui suggère que ce n'était pas les rebelles Houthi, a ajouté Emmanuel Macron. (John Irish, Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief pour le service français, édité par Sophie Louet)