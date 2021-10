Macron verra Biden pendant le sommet du G20

BRDO, Slovénie, 5 octobre (Reuters) - Emmanuel Macron a confirmé mardi qu'il rencontrerait le président américain Joe Biden lors du sommet du G20 à Rome les 30 et 31 octobre afin de relancer la relation entre la France et les Etats-Unis mise à mal par l'abandon par l'Australie d'un contrat de sous-marins français au profit de Washington.

"Nous avons prévu de nous parler à la mi-octobre et nous nous verrons pendant le G20. Je pense que c'est la bonne occasion de voir comment nous pouvons reprendre contact (...). Ce n'est pas qu'une question de mots, c'est une question de faits et de ce que nous faisons ensemble", a déclaré en anglais le chef de l'Etat français à son arrivée à Brdo, en Slovénie, pour un sommet de l'Union européenne. (Reportage Robin Emmott et Ivana Sekularac; version française Jean-Stéphane Brosse)