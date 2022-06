Macron veut demander à la Turquie de clarifier son positionnement vis-à-vis de l'Otan-Elysée

PARIS, 21 juin (Reuters) - Emmanuel Macron s'est entretenu mardi avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, auprès de qui il a dit vouloir demander à la Turquie "de la clarté quant à son positionnement" vis-à-vis de l'Alliance, a déclaré l'Elysée à une semaine de l'ouverture du sommet de l'Otan à Madrid.

La Turquie, membre de l'Otan depuis 1952, s'oppose à l'intégration de la Suède et de la Finlande au sein de l'Otan, au motif, notamment, qu'elles abriteraient des "terroristes" du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et de sa branche YPG en Syrie.

Ankara réclame également la levée d'un embargo suédois sur les exportations d'armes la visant depuis l'offensive de l'armée turque dans le nord de la Syrie en octobre 2019.

La Suède et la Finlande ont déposé le mois dernier leur demande d'adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique-Nord", une demande motivée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier.

Lors de son entretien avec Jens Stoltenberg, Emmanuel Macron "a redit son soutien à la Finlande et la Suède dans leur choix souverain de rejoindre l'Alliance, et souligné qu’elles constituent des partenaires proches disposant de capacités de défense robustes, qui contribueront ainsi à renforcer la sécurité et la stabilité de la zone euro-atlantique".

Le chef de l'Etat français "a aussi rappelé la disponibilité de la France à apporter des garanties de sécurité aux deux pays le temps qu'ils deviennent membres de l'alliance".

Les dirigeants des pays membres de l'Otan se réunissent du 28 au 30 juin à Madrid pour un sommet consacré aux moyens stratégiques de renforcer le flanc oriental de l'Alliance en réponse à la guerre en Ukraine. (Reportage Michel Rose, rédigé par Matthieu Protard)