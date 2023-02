Madison Square Garden intente une action en justice pour bloquer l'accès de la commission des alcools au témoignage du PDG dans l'affaire de l'interdiction des avocats.

Dans les dernières retombées de cette politique controversée, que MSG applique par le biais d'une technologie de reconnaissance faciale, la société a déposé vendredi une requête devant la Cour suprême de l'État de New York pour étouffer une assignation à comparaître émise par la New York State Liquor Authority alors que l'agence envisage une révocation potentielle des licences de vente d'alcool de la société.

La commission des licences d'alcool évalue si l'interdiction faite par MSG aux avocats des plaignants dits adverses d'environ 90 cabinets d'avocats viole les règlements de l'État exigeant que les détenteurs de licences d'alcool soient ouverts au public. Les régulateurs de la Régie des alcools ont émis une assignation à comparaître le 2 février à Bernstein Litowitz Berger & Grossmann, qui est l'un des cabinets de plaignants poursuivant MSG devant la Cour de chancellerie du Delaware au sujet d'une restructuration en 2021 des sociétés MSG sous le contrôle de la famille Dolan.

L'agence a demandé à Bernstein Litowitz de produire, entre autres, les transcriptions des dépositions faites devant la Chancery Court par James Dolan et l'ancien cadre supérieur de MSG, Andrew Lustgarten.

La date de retour de l'assignation était le 6 février, le jour même où Dolan devait avoir un entretien avec les enquêteurs de la régie des alcools. Il n'est pas clair si l'entretien a eu lieu comme prévu.

Le jour où il a reçu l'assignation de la régie des alcools, Bernstein Litowitz a informé les avocats de la défense dans le litige de la Chancery Court. Le cabinet des plaignants a déclaré que, selon les termes d'un accord de confidentialité dans les affaires du Delaware, il s'opposerait à la production de documents et de témoignages marqués confidentiels. Bernstein Litowitz a également déclaré, cependant, qu'il ne pensait pas que le témoignage de la déposition de Dolan était réellement confidentiel - et qu'il ne s'exposerait pas à des sanctions si on lui ordonnait de remettre ces documents.

Dans une série de courriels de plus en plus enflammés la semaine dernière entre l'avocat de MSG, Randy Mastro de King & Spalding, et Jeroen van Kwawegen de Bernstein Litowitz, Mastro a insisté sur le fait que l'assignation à comparaître n'était pas conforme à la procédure et que MSG allait bientôt demander l'annulation de la demande de la régie des alcools. (Les courriels sont une pièce à conviction de la demande d'annulation de MSG.) L'avocat de MSG a averti van Kwawegen de ne rien remettre entre-temps, accusant sa société de "collusion" avec les régulateurs de New York "pour un motif ultérieur plutôt que pour un désir sincère de respecter vos obligations légales".

M. van Kwawegen de Bernstein Litowitz a rétorqué qu'il avait respecté les clauses de l'accord de confidentialité du Delaware et qu'il essayait simplement de se conformer à ses obligations légales. "En revanche, vous essayez de m'intimider avec des menaces sans fondement et des hypothèses infondées", a-t-il dit à Mastro. "Le comportement de votre client qui a imposé une interdiction de se rendre dans divers lieux à toute personne qui se trouve être en désaccord avec lui - appliquée par un logiciel de reconnaissance faciale qui a été développé pour nous protéger des terroristes et des hooligans violents - me vient à l'esprit. Le tribunal verra votre courriel pour ce qu'il est".

MSG a fait valoir dans la demande d'annulation de vendredi que la régie des alcools de l'État n'a pas le pouvoir d'assignation à ce stade précoce de l'enquête et que les documents confidentiels qu'elle cherche à obtenir des affaires du Delaware ne sont pas pertinents pour l'enquête de la régie des alcools sur l'interdiction des avocats des plaignants.

"Ces deux affaires n'ont rien à voir l'une avec l'autre", a déclaré un porte-parole du MSG en réponse à ma question sur la requête en annulation. Dans une affirmation séparée accompagnant la requête d'annulation, Mastro a déclaré que MSG est soucieux de protéger sa confidentialité des demandes de la loi sur la liberté d'information, "à la lumière de l'attention médiatique accrue et de la pression politique entourant MSG et sa politique en matière de salles de spectacle."

Van Kwawegen a refusé de commenter. L'enquêteur principal de la commission des alcools de New York sur l'affaire MSG, Charles Stravalle, n'a pas répondu à mon e-mail. Il a déclaré au MSG dans un e-mail du 3 février qu'il ne cherchait pas à obtenir des informations confidentielles par le biais de l'assignation à comparaître.

La réaction agressive de MSG à l'assignation de la régie des alcools ne devrait surprendre personne. La société, qui possède les New York Knicks et les Rangers, ainsi que des sites tels que le Madison Square Garden et le Radio City Music Hall, a fermement refusé de céder à l'interdiction de l'avocat des plaignants depuis que j'ai annoncé cette politique en juin dernier, malgré un barrage de publicité négative. MSG a répété à maintes reprises qu'il était dans son droit d'interdire l'accès aux salles privées aux avocats qui intentent un procès à la société.

Lors d'une interview accordée le 26 janvier à une chaîne de télévision new-yorkaise, M. Dolan s'est montré défiant au sujet de l'enquête de la commission des alcools. Il a déclaré qu'en réponse aux "menaces" de révoquer les licences d'alcool de ses établissements, il a envisagé de refuser de vendre de l'alcool lors d'un match des Knicks ou des Rangers et de demander aux fans en colère de se plaindre aux régulateurs de l'État.

L'interdiction de l'avocat des plaignants s'est déjà retournée contre lui dans le litige de MSG dans le Delaware, où la chancelière Kathaleen McCormick a qualifié la politique de "complètement idiote" et de "la chose la plus stupide que j'aie jamais lue". Elle a également déclaré que cela renforçait la représentation que les actionnaires se font de Dolan comme une brute vindicative.

Le procureur général de New York, Letitia James, a annoncé le mois dernier que son bureau enquêtait sur l'interdiction en tant que violation potentielle des lois new-yorkaises sur les droits civils. "Interdire l'entrée aux avocats représentant des clients qui se sont engagés dans un litige contre la société peut dissuader ces avocats de s'occuper de cas légitimes", a averti James à MSG.

Un cabinet de plaignants du New Jersey figurant sur la liste des interdits de MSG, Davis, Saperstein & Salomon, a eu l'idée de contester les licences d'alcool de MSG après qu'un de ses avocats, Kelly Conlon, se soit vu refuser l'entrée au Radio City Music Hall alors qu'elle chaperonnait la troupe de scouts de sa fille.

L'associé de Name, Samuel Davis, m'a dit mardi qu'il était heureux de voir la commission des alcools insister pour obtenir des réponses de MSG et du PDG Dolan. "Il est assez évident par la façon dont ils poursuivent l'enquête qu'ils ne sont pas à l'aise" avec l'interdiction de l'avocat des plaignants, a-t-il dit. "Et si Dolan s'acharne contre la régie des alcools, Randy Mastro aura un tas d'autres procès d'actionnaires mécontents à gérer."

