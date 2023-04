Madison Square Garden Entertainment Corp. a accepté lundi de vendre sa participation dans Tao Group Hospitality à la société d'investissement immobilier Mohari Hospitality, dans le cadre d'une transaction qui valorise l'activité de restauration haut de gamme à 550 millions de dollars.

MSG Entertainment recevra environ 300 millions de dollars en produits nets en espèces de la vente, qui devrait être finalisée en mai, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La société avait acquis en 2017 une participation majoritaire dans Tao Group, qui exploite des boîtes de nuit et des restaurants gastronomiques dans plus de 20 marchés et a généré environ 485 millions de dollars de revenus au cours de l'exercice 2022.

Mohari Hospitality, dirigé par Mark Scheinberg, qui avait auparavant cofondé et vendu sa société de poker en ligne, a déclaré qu'il avait également racheté d'autres investisseurs tiers dans Tao Group.

Cette opération intervient alors que MSG Entertainment achève un plan de réorganisation qui prévoit la cession de ses activités de divertissement en direct à une nouvelle entité.

Selon ce plan, qui devrait être officiellement achevé jeudi, la société actuelle sera rebaptisée Sphere Entertainment Co et comprendra la scène musicale de Las Vegas, Sphere, et l'unité de télévision MSG Networks.

La nouvelle société, qui conservera le nom de Madison Square Garden Entertainment Corp, comprendra des salles telles que le Radio City Music Hall, le Beacon Theatre et le Chicago Theatre, ainsi que les activités de réservation de spectacles et de sports.

Moelis & Company LLC, Kirkland & Ellis LLP et Deloitte ont conseillé Mohari Hospitality. Goldman Sachs & Co LLC et Hughes Hubbard & Reed LLP étaient les conseillers de Tao Group.