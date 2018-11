Madrid et La Havane s'engagent à renforcer leurs liens politiques

MADRID/LA HAVANE, 23 novembre (Reuters) - Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez et le président cubain Miguel Diaz-Canel sont convenus jeudi de renforcer les liens politiques entre l'Espagne et Cuba et ont signé un accord prévoyant la tenue d'une réunion annuelle entre représentants des deux pays sur un large éventail de sujets.

Il s'agit de la première visite à Cuba d'un chef du gouvernement espagnol depuis celle du socialiste Felipe Gonzalez en 1986.

Pedro Sanchez, dont la visite officielle devait durer près de 24 heures, se rendait sur l'île avec l'ambition de développer les échanges commerciaux entre Madrid et La Havane. Il était accompagné des dirigeants d'une grosse vingtaine d'entreprises et devait rencontrer des représentant d'un secteur privé cubain en pleine éclosion.

Confronté au durcissement des relations avec Washington, tangible depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence américaine, le gouvernement cubain se tourne désormais plus volontiers vers l'Europe, en direction de l'ancienne puissance coloniale espagnole notamment.

L'Espagne est déjà le troisième partenaire économique de l'île communiste avec des échanges commerciaux bilatéraux qui s'élevaient l'année dernière autour de 1,3 milliard de dollars (1,14 milliard d'euros).

Plusieurs centaines de sociétés espagnoles y sont déjà implantées, notamment dans le secteur du tourisme largement dominé par des partenariats noués entre chaînes hôtelières espagnoles et entreprises cubaines. (Sabela Ojea et Sarah Marsh; Nicolas Delame et Jean Terzian pour le service français)