Maduro fustige l'ultimatum européen mais se dit prêt à dialoguer

* Nicolas Maduro rejette l'ultimatum des Européens

* Le président vénézuélien s'affiche au côté de l'armée

* L'opposant Juan Guaido, qui s'est proclamé président par intérim, réclame la "fin de l'usurpation" (Actualisé avec interview de Guaido au Figaro § 3-4-5-6, Maduro présent à un défilé militaire § 12-13-14-15)

par Vivian Sequera

CARACAS, 27 janvier (Reuters) - Le président vénézuélien Nicolas Maduro a rejeté dimanche l'appel de plusieurs pays européens, dont la France, à annoncer dans un délai de huit jours une nouvelle élection présidentielle pour tenter de résoudre la crise politique au Venezuela.

Dans un entretien accordé à la chaîne CNN Türk, le dirigeant vénézuélien se déclare en revanche prêt au dialogue et estime qu'une rencontre avec Donald Trump est peu probable mais n'est pas impossible.

Dans une interview accordée au quotidien français Le Figaro, l'opposant Juan Guaido, qui s'est proclamé mercredi dernier chef de l'Etat par intérim, salue pour sa part l'initiative de la France et d'autres Etats européens. "Cette prise de position forte est très importante pour nous", dit-il.

"On peut annoncer une élection mais le plus important, ajoute-t-il cependant, est de réunir les conditions permettant d'organiser une vraie élection, libre et démocratique, avec une révision du registre électoral, la rénovation du Conseil national électoral et la possibilité pour les Vénézuéliens qui sont partis de voter. Voilà qui demande du temps."

Prié de dire quand il pourrait être possible d'organiser une élection présidentielle au Venezuela, il répond: "Le plus rapidement possible. Dans deux, trois, six mois, une année... je ne peux pas vous donner une date, car tout dépend de quand nous pourrons mettre en place d'un gouvernement de transition."

Quant à la proposition de dialogue esquissée par Maduro, Guaido la rejette: "Tout ce qui pourrait donner du temps à un régime assassin ne sera pas acceptable", dit-il. "La solution politique à la crise passe par la fin de l'usurpation du pouvoir, un gouvernement de transition et des élections réellement libres. La seule question est: comment mettre en mouvement ce processus."

L'administration américaine, qui a été la première à reconnaître Juan Guaido lorsque le président de l'Assemblée nationale, contrôlée par l'opposition, s'est proclamé chef de l'Etat par intérim, a appelé les Etats membres de la communauté internationale à "choisir leur camp" et à rompre leurs liens financiers avec le gouvernement de Maduro.

La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Espagne ont fait savoir samedi qu'elles étaient prêtes à reconnaître Guaido, à leur tour, si de nouvelles élections n'étaient pas annoncées dans un délai de huit jours, soit d'ici à dimanche prochain.

"NUL NE RESPECTE LES FAIBLES, LES LÂCHES, LES TRAÎTRES"

La Russie, qui soutient le pouvoir en place à Caracas, a qualifié l'ultimatum européen d'absurde tandis que le ministre vénézuélien des Affaires étrangères l'a jugé "puérile". Le président turc avait exprimé son soutien à Nicolas Maduro dans un entretien téléphonique jeudi.

Les Etats-Unis, le Canada, la plupart des pays d'Amérique latine alignés sur Washington et certains Européens estiment que l'élection présidentielle du mois de mai dernier était frauduleuse.

Israël a annoncé dimanche qu'à la suite des Etats-Unis, du Canada et de "la plupart des pays d'Amérique latine et de pays en Europe", elle reconnaissait Guaido comme le nouveau dirigeant du Venezuela.

Nicolas Maduro, qui a remporté le scrutin de mai dernier boycotté par l'opposition, a entamé le 10 janvier un second mandat et bénéficie, pour l'instant, du soutien de l'armée, auprès de laquelle il s'est affiché dimanche, flanqué de son ministre de la Défense, Vladimir Padrino, à l'occasion d'un défilé militaire au fort de Paramacay, près de la ville de Valencia, à l'ouest de Caracas.

Cette démonstration de force, a-t-il souligné, démontre qu'il jouit du soutien de l'armée et que les militaires sont prêts à défendre leur pays.

"Nul ne respecte les faibles, les lâches, les traîtres. Dans ce monde, ce qui est respecté, c'est la bravoure, le courage, la puissance", a-t-il dit.

A 56 ans, le successeur d'Hugo Chavez est confronté à une crise politique sans précédent depuis son arrivée au pouvoir. Il estime que Guaido, 35 ans, est l'acteur d'une tentative de putsch dirigé par les conseillers de Donald Trump.

L'opposant, qui tente pour sa part de renforcer son gouvernement parallèle, a déclaré samedi avoir rencontré des membres du gouvernement pour les convaincre de la nécessité d'organiser des élections et travaille à une loi d'amnistie pour les militaires qui se joindraient à lui. (avec Ali Kucukgocmen à Istanbul Nicolas Delame et Henri-Pierre André pour le service français)