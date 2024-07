Magellim lance un fonds axé sur le changement climatique

Magellim annonce le lancement de "Magellim Infra Territoires Impact" (Miti). Ce fonds de conviction en infrastructures a vocation à agir sur le changement climatique, à travers le financement en equity et quasi-equity de projets qui contribuent activement à la décarbonation de l’économie dans les secteurs des transports, de l’énergie et de la préservation des ressources. Le nouveau fonds prendra la forme juridique d'une SLP (société de libre partenariat). Un premier closing de 30 millions d'euros est prévu pour le troisième trimestre 2024.



Ambitionnant une taille cible de 200 millions d'euros, la SLP MITI vise à financer directement et indirectement plus d'une vingtaine de projets en France (70% minimum) et en Europe. Il investira entre 2,5 et 30 millions d'euros par projet, en adoptant une stratégie "Core +" ou "value-add" selon leur typologie et leur potentiel de création de valeur.



Magellim souligne que l'ensemble des projets soutenus seront implantés "au sein des territoires urbains et péri-urbains, ou dans des écosystèmes portuaires, aéroportuaires, agricoles ou industriels" et que chaque investissement "permettra le déploiement de mobilités et d'énergie durables, participera à la création d'écosystèmes circulaires assurant l'efficience énergétique ou contribuera à la préservation des ressources".