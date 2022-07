Magistrats roumains : Les changements judiciaires proposés nuisent à la lutte contre la corruption

Dans le cadre des engagements pris pour bénéficier des fonds de relance de l'UE après la pandémie, le gouvernement a promis à la Commission européenne qu'il modifierait trois lois sur l'organisation judiciaire afin de répondre aux préoccupations concernant les menaces sur l'État de droit et l'indépendance des juges et des procureurs.

Ces lois sont les vestiges d'un remaniement judiciaire mis en œuvre par un précédent gouvernement de gauche, qui a alarmé Bruxelles et Washington et déclenché les plus grandes manifestations de rue en Roumanie depuis l'effondrement du régime communiste en 1989.

Mais trois associations de magistrats ont déclaré mardi que les amendements, que le ministère de la justice a finalisés au début du mois, ne répondaient guère aux préoccupations.

"Malgré les engagements pris auprès de la Commission européenne, presque tous les changements néfastes critiqués par les organismes internationaux au cours des dernières années restent en place", ont déclaré les trois associations dans un communiqué.

Les projets de loi révisés maintiennent les nominations de juges et de procureurs clés sous contrôle politique, interdisent aux magistrats d'exprimer publiquement des points de vue opposés à d'autres branches de l'État et isolent l'organisme de surveillance judiciaire du pays, ont-elles déclaré.

Ils donnent également au procureur général, qui est nommé politiquement, le droit de rejeter - avec des arguments - les propositions d'affaires des procureurs, y compris ceux qui travaillent dans les agences de haut niveau de lutte contre la corruption et le crime organisé.

"Les projets de loi compromettent tous les progrès réalisés par la Roumanie dans la lutte contre la corruption et le crime organisé, et tentent de contrôler les deux unités de poursuite spécialisées", indique le communiqué.

Le ministre de la Justice, Catalin Predoiu, a déclaré dans un communiqué qu'il pensait que les projets de loi étaient une "expression heureuse du dialogue" entre le ministère et le pouvoir judiciaire, ajoutant que les amendements proposés avaient été apportés après des consultations publiques considérables.

Les experts ont déclaré que d'autres tentatives de la coalition au pouvoir en Roumanie pour répondre aux préoccupations judiciaires de l'UE ont également échoué.

La Commission de Venise, l'organe consultatif du Conseil de l'Europe, a déclaré que les modifications apportées à une unité spéciale de poursuite controversée, créée pour enquêter sur les crimes présumés commis par des magistrats, ne préservaient pas l'indépendance judiciaire.

Transparency International classe la Roumanie parmi les États les plus corrompus de l'UE. Bruxelles a placé le système judiciaire roumain sous surveillance spéciale depuis que le pays a rejoint l'UE en 2007.