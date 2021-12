Mahmoud Abbas s'est rendu en Israël pour un entretien avec Benny Gantz

(ACtualisé avec communiqué du ministère israélien de la Défense)

JERUSALEM, 29 décembre (Reuters) - Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'est rendu mardi soir en Israël pour un entretien au domicile du ministre israélien de la Défense Benny Gantz, centré autour de questions d'économie et de sécurité.

Cette rencontre est la deuxième depuis que Mahmoud Abbas a reçu Benny Gantz en août dernier à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Mahmoud Abbas n'avait plus effectué un tel déplacement dans l'Etat hébreu depuis plus de dix ans.

Dans un communiqué diffusé mercredi, le ministère israélien de la Défense a annoncé une série de mesures de confiance pour faciliter l'entrée de centaines de Palestiniens en Israël.

Benny Gantz a ainsi approuvé l'enregistrement de quelque 6.000 Palestiniens privés de statut officiel en tant que résidents de Cisjordanie, a précisé le ministère. Environ 3.500 habitants de la bande de Gaza recevront également des documents de résidence.

Selon le responsable palestinien Hussein al Cheikh, les deux hommes ont aussi discuté de "l'importance de créer un horizon politique" pour une solution au conflit israélo-palestinien, alors que les négociations de paix sont au point mort depuis 2014.

Benny Gantz, ancien chef d'état-major de l'armée et chef de file de la coalition centriste Bleu et Blanc, n'a cependant fait aucune allusion au processus de paix dans le compte rendu de sa rencontre.

"Nous avons discuté de la mise en oeuvre de mesures économiques et civiques et souligné l'importance d'approfondir la coordination en matière de sécurité et de prévenir le terrorisme et la violence - pour le bien-être des Israéliens comme des Palestiniens", a-t-il écrit sur Twitter.

La question d'un Etat palestinien divise profondément au sein du gouvernement de coalition dirigé depuis juin par Naftali Bennett, qui va du centre gauche à la droite nationaliste.

Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a condamné la tenue de cet entretien qui selon un porte-parole du groupe islamiste accentue les divisions palestiniennes et incite à s'accommoder de "l'occupation", terme utilisé pour désigner Israël. (Reportage Ali Sawafta à Ramallah, Maayan Lubell à Jérusalem, Nidal al Mughrabi à Gaza et Ahmed Tolba au Caire; rédigé par Jeffrey Heller; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)