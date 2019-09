Mainstay Medical : annonce la date de publication de ses résultats semestriels 2019

Regulatory News:

Mainstay Medical International plc (Mainstay ou la Société, Euronext Paris : MSTY.PA et Euronext Growth opéré par Euronext Dublin (MSTY.IE), société de dispositifs médicaux dédiée à la commercialisation de ReActiv8®, un dispositif de neurostimulation implantable pour traiter la lombalgie chronique invalidante, annonce aujourd’hui la date de publication de ses résultats semestriels 2019, le vendredi 20 septembre 2019 à 07h00 à Dublin (08h00 heure de Paris).

Jason Hannon, Directeur général, et Matthew Onaitis, Directeur financier, animeront une conférence téléphonique suivie d'une session de questions/réponses dédiée aux analystes et aux investisseurs à 13:00 BST (08:00 EDT, 14:00 CEST) le jour même. La conférence téléphonique se déroulera en anglais et une rediffusion sera disponible pendant 30 jours. Les détails de connexion sont les suivants :

Europe : +44 333 300 0804

Irlande : +353 1 431 1252

France : +33 170750711

Allemagne : +49 6913803430

Etats-Unis : +1 6319131422

PIN participant : 34020721#

Le communiqué de presse des résultats sera disponible sur la page « Pour investisseurs » du site Internet de Mainstay : http://www.mainstay-medical.com/fr/investors

À propos de Mainstay

Mainstay est une société de dispositifs médicaux dédiée à la commercialisation d’un système implantable de neurostimulation, ReActiv8®, pour les personnes souffrant de lombalgie chronique invalidante. Le siège social de la Société est situé à Dublin, en Irlande. Elle compte des filiales en Irlande, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne et aux Pays-Bas, et est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (sous le mnémonique MSTY.PA) et sur le marché Euronext Growth opéré par Euronext Dublin (sous le mnémonique MSTY.IE).

À propos de la lombalgie chronique invalidante

L’une des causes fondamentales de la lombalgie chronique invalidante est l’altération du contrôle exercé par le système nerveux sur les muscles qui stabilisent dynamiquement la colonne lombaire. ReActiv8, conçu pour stimuler électriquement les nerfs responsables de la contraction de ces muscles stabilisateurs afin d’améliorer la stabilité dynamique de la colonne lombaire, ouvre la voie à un rétablissement.

De façon générale, la lombalgie chronique invalidante affecte considérablement la qualité de vie des personnes affectées, qui réalisent des scores particulièrement élevés sur les échelles de douleur, invalidité, dépression, anxiété et troubles du sommeil. La douleur et le handicap peuvent résister aux meilleurs traitements médicaux disponibles, et ce n’est que dans un faible pourcentage des cas qu’il est possible d’identifier une pathologie ou une malformation susceptible d’être corrigée par une chirurgie de la colonne vertébrale. La maladie nuit gravement à la capacité de ces personnes à occuper un emploi ou jouer un rôle productif, et les arrêts de travail, les prestations d’invalidité et la mobilisation des ressources médicales qu’elle engendre font peser un fardeau considérable sur les personnes, les familles, les collectivités, les acteurs de l’économie et les pouvoirs publics.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.mainstay-medical.com.

N.B. : aux États-Unis, le droit fédéral limite l’usage de ReActiv8 à des fins de recherche médicale.

