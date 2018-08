Mainstay Medical : annonce la nomination de Matthew Onaitis aux fonctions de Directeur financier

Regulatory News:

Mainstay Medical International plc (« Mainstay » ou la « Société », Euronext Paris : MSTY.PA et Euronext Dublin : MSTY.IE), une société de dispositifs médicaux dédiée à la commercialisation de ReActiv8®, un dispositif de neurostimulation implantable destiné à traiter la lombalgie chronique invalidante, annonce aujourd’hui la nomination de Matthew Onaitis au poste de Directeur financier à compter du 20 août 2018.

Matthew Onaitis travaille depuis 20 ans avec des entreprises dynamiques du secteur de la santé, depuis les multinationales de dimension mondiale comme Biogen Idec et Elan Pharmaceuticals jusqu’aux sociétés de spécialités innovantes comme Ignyta, Trius Therapeutics et Somaxon Pharmaceuticals. Il était dernièrement Directeur financier de Cidara Therapeutics (NASDAQ : CDTX), une société de biotechnologie développant de nouveaux anti-infectieux, y compris des immunothérapies. Durant ses années passées chez Cidara, la société a levé plus de 185 millions de dollars et avancé avec succès son programme phare jusqu’au stade d’essais cliniques avancés. Cidara est l’une des quatre sociétés cotées du secteur de la santé au sein desquelles Matthew Onaitis a occupé des fonctions exécutives. Son expertise implique la fédération d’équipes financières, le pilotage de multiples financements publics et privés, d’opérations de fusions et acquisitions et autres partenariats stratégiques, et la direction des fonctions finance, comptabilité, développement d’entreprise, production, juridiques et ressources humaines.

Jason Hannon, Président Directeur Général de Mainstay, déclare : « Je me réjouis de l’arrivée de Matt au moment où nous continuons le développement de notre activité, l’expansion de notre empreinte géographique et la préparation du lancement éventuel de ReActiv8 aux États-Unis. Sa vaste expérience et sa connaissance approfondie du financement d’entreprises innovantes en croissance comme la nôtre, correspondent parfaitement aux compétences dont Mainstay a besoin à ce stade de son développement. Matt bénéficie, en outre, d’une excellente adéquation culturelle avec Mainstay qui constituera un atout majeur à mesure qu’il tissera des relations avec nos clients, collaborateurs et investisseurs, qui partagent une même confiance dans notre capacité à créer et développer rapidement un marché pour ReActiv8. »

Matthew Onaitis ajoute : « Je suis enthousiasmé par la technologie ReActiv8 de Mainstay et son potentiel dans le traitement d’une cause sous-jacente de la lombalgie chronique. Je suis impressionné par les avancées de la Société et c’est avec hâte que je rejoins l’équipe à l’heure où nous préparons la finalisation de l’étude clinique aux États-Unis, l’expansion des activités commerciales en Allemagne comme sur d’autres marchés, ainsi que le lancement éventuel de ReActiv8 aux États-Unis. »

À propos de Mainstay

Mainstay est une société de dispositifs médicaux axée sur la mise sur le marché d’un système implantable innovant de neurostimulation réparatrice, ReActiv8®, pour les personnes souffrant de lombalgie chronique invalidante (Chronic Low Back Pain (CLBP)). La Société est basée à Dublin, en Irlande. Elle dispose de filiales basées en Irlande, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne et aux Pays-Bas, et elle est cotée sur Euronext Paris (MSTY.PA) et sur l’ESM d’Euronext Dublin (MSTY.IE).

A propos de la lombalgie chronique invalidante

L'une des causes fondamentales reconnues de la lombalgie chronique invalidante est l'altération du contrôle par le système nerveux des muscles qui stabilisent dynamiquement la colonne vertébrale dans le bas du dos, et une colonne vertébrale instable peut entraîner des douleurs dorsales. ReActiv8 est conçu pour stimuler électriquement les nerfs responsables de la contraction de ces muscles et ainsi aider à restaurer le contrôle musculaire et à améliorer la stabilité dynamique de la colonne vertébrale, permettant au corps de récupérer de la lombalgie chronique invalidante.

Les personnes atteintes de lombalgie chronique invalidante ont généralement une qualité de vie grandement réduite et ont des résultats significativement plus élevés sur les échelles de la douleur, de l'invalidité, de la dépression, de l'anxiété et des troubles du sommeil. Leur douleur et leur incapacité peuvent persister malgré les meilleurs traitements médicaux disponibles, et seul un faible pourcentage des cas résulte d'un état pathologique ou d'un défaut anatomique identifié qui peut être corrigé par la chirurgie de la colonne vertébrale. Leur capacité de travailler ou d'être productif est sérieusement affectée par la maladie et les journées de travail perdues, les prestations d'invalidité et l'utilisation des ressources en santé représentent un fardeau important pour les individus, les familles, les collectivités, l'industrie et les gouvernements.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.mainstay-medical.com

ATTENTION - aux États-Unis, ReActiv8 est limité par la loi fédérale uniquement à l’usage d’essai.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations qui sont ou pourraient être comprises comme étant prospectives. Ces déclarations peuvent souvent être identifiées par les mots tels que « anticipe », « croit », « estime », « s'attend à », « a l’intention de », « planifie », « ambitionne », « explore » ou à travers l’utilisation le cas échéant du conditionnel ou dans chaque cas, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire, ou par une discussion de la stratégie, des objectifs, événements futurs ou intentions. Ces déclarations prospectives intègrent tous les éléments qui ne constituent pas un fait historique. Ces déclarations sont mentionnées dans différents paragraphes du présent communiqué et contiennent, mais ne sont pas limitées à, des déclarations relatives aux intentions, aux estimations et aux attentes de la Société concernant, notamment, ses résultats d’exploitation, sa situation financière, ses perspectives, ses objectifs, sa stratégie de financement, ses attentes en termes de recherche et de développement produit, les approbations par les autorités compétentes, le système de remboursement pour le produit, les coûts de vente et le taux de pénétration de ses produits.

Par leur nature, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes dans la mesure où elles concernent les évènements et circonstances futurs. Les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de résultats futurs et les résultats actuels de la Société (ainsi que le développement du marché et de l’industrie au sein desquels la Société évolue) pourraient différer significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives mentionnées dans le présent communiqué. En outre, même si les résultats opérationnels, la situation financière et la croissance future de la Société ainsi que le développement de son produit principal, des marchés et de l’industrie où la Société opère sont en ligne avec ces déclarations prospectives, ces résultats et développements ne seront pas nécessairement un indicateur de résultats ou développements futurs. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner des différences entre les objectifs énoncés et les réalisations effectives comprennent notamment, la capacité de la Société à lancer et commercialiser avec succès le dispositif ReActiv8®, le lancement et succès de l’Essai Clinique ReActiv8-B®, l'évolution globale de l'activité économique et industrielle, les conditions du marché pour les équipements médicaux, l’évolution de l’industrie, la concurrence, les changements règlementaires et législatifs, les modifications de dispositifs fiscaux, la disponibilité et le coût de financement, le temps nécessaire pour commencer et achever les essais cliniques, le temps et les procédures nécessaires à l’obtention des approbations réglementaires, les fluctuations des taux de change, les changements dans la stratégie de la Société, et les incertitudes politiques ou économiques. Les déclarations prospectives mentionnées dans le présent communiqué sont données uniquement à la date de ce communiqué.

