Les taureaux haussiers ont maintenu la tête des ours baissiers sous l'eau la semaine dernière sur les marchés boursiers. Le principe du "en même temps" appliqué à l'économie donne à peu près ça : les taux sont élevés, mais en même temps l'économie repart. Par conséquent, la situation est bonne pour les détenteurs d'actifs, et peut même encore s'améliorer si les taux venaient à baisser. Quant aux contrariétés de l'Epoque, creusement du fossé Est-Ouest, élections américaines, inégalités accrues, dette privée, dette publique, etc., elles sont balayées par cette fuite en avant.

Les marchés actions mondiaux ont presque tous gagné du terrain la semaine dernière, mais avec des écarts parfois considérables. Il y a quand même un indice important qui a raté le bon wagon : le CAC40 français a affiché un bilan légèrement négatif (-0,15%), à cause d'une Keringade, ou plutôt d'une Guccirie. La marque phare de l'empire de François-Henri Pinault a forcé Kering à annoncer que ses performances du premier trimestre 2024 seront inférieures aux attentes du marché. Or on sait que quand le luxe tousse, la Bourse de Paris s'enrhume. Bilan, -16% pour Kering sur la semaine, et -4% pour LVMH. On comprend mieux, dès lors, la contreperformance du CAC40.

Les tribulations de Gucci en Chine (c'est à cause de la Chine que la marque italienne est au 36e dessous) n'ont pas provoqué d'onde de choc sur les autres marchés. Les gains ont atteint 1% pour le STOXX Europe 600, devancé par le S&P500 (+2,3%) et par le Nikkei 225 (+5,6%). L'indice japonais a salué la première hausse de taux de la BOJ en 16 ans, qui signe la fin des taux négatifs et un début de commencement d'ébauche de normalisation. Les investisseurs ont surtout noté que les choses vont continuer à bouger très lentement en matière de politique monétaire dans le pays, ce qui leur va finalement assez bien : ils peuvent continuer à faire du carry trade tranquillou tout en profitant du rebond structurel des actions japonaises.

Autre enseignement de la semaine dernière : le sport, c'est nul. Les actions Nike ont perdu 7% après des prévisions plutôt quelconques, pendant que celles de Lululemon ont sombré de 16% à peu près pour les mêmes raisons. Très honnêtement, à l'heure des médicaments qui font maigrir et de l'IA qui fait le job, pourquoi s'embêter à transpirer ? Enfin, troisième leçon de la semaine, les banques centrales occidentales ne vont pas tarder à baisser leurs taux, cette fois c'est sûr. La preuve, la Banque nationale suisse a réduit ses taux et la Banque d'Angleterre s'est montrée relativement optimiste sur le sujet. La Fed n'avait pas vraiment dit autre chose mercredi. Le marché est content. Ceci dit, il n'était pas particulièrement déprimé non plus d'apprendre que les banquiers centraux américains continuent à nourrir quelques doutes sur l'évolution de ce taux. Optimistes mais pas trop, en somme.

D'ailleurs comme j'aime bien prendre le contrepied des choses, voilà deux avis divergents. On dit "contrariens" en franglais, ce qui signifie que ces gens sont un peu isolés par rapport au courant majeur mais qu'ils deviendront follement tendance s'ils ont raison. D'abord, j'ai lu dans le Financial Times une interview de l'économiste en chef de la société de gestion Apollo, qui pense que la Fed ne baissera pas ses taux du tout cette année. Torsten Slok, qui semble plus danois que portugais (cette réflexion n'a rien à faire là), explique dans l'entretien que la Fed n'a pas besoin de baisser ses taux pour que ça aille plutôt bien (enfin sauf pour les petits salaires, qui n'intéressent pas beaucoup la bourse et qui ne pèsent pas lourd dans les stats de consommation). Il pense aussi que nous sommes dans une bulle d'IA, dont l'effet secondaire est qu'elle fait progresser les valeurs technologiques et s'assouplir les conditions financières, ce qui complique le job de la Fed. Raphael Bostic, le patron de la Fed d'Atlanta, a pour sa part indiqué vendredi qu'il n'entrevoit plus qu'une baisse de taux cette année, au lieu de trois, parce que l'inflation reste élevée et que l'économie est forte. Ce n'est pas vraiment une surprise, car Bostic est clairement dans la volière des faucons (les orthodoxes adeptes d'une ligne politique ferme, qui n'aiment pas faciliter la vie du marché et qui prennent probablement des bains glacés en hiver en se flagellant avec des orties fraîches).

Les informations marquantes du weekend :

Un attentat revendiqué par l'Etat Islamique fait plus de 130 morts à Moscou, dans une salle de spectacle.

La Chine bloque l'utilisation des puces Intel et AMD dans les ordinateurs du gouvernement.

Joe Biden signe un plan de financement de 1 200 milliards de dollars, évitant ainsi une nouvelle impasse budgétaire.

Fitch a révisé la perspective de la note de crédit du Royaume-Uni de "négative" à "stable", tout en confirmant son "AA-".

J'anticipe un peu mais notez que plusieurs marchés seront clos vendredi 29 mars prochain pour Pâques. Les places de Paris, Zurich et Bruxelles seront aussi fermées le lundi 1er avril. Le weekend de Pâques marquera aussi le passage à l'heure d'été en Europe, trois semaines après l'Amérique du Nord, ce qui signifie que le décalage horaire habituel reprendra ses droits entre les deux rives atlantiques.

Sur l'agenda macroéconomique, les investisseurs vont rester attentifs à la grosse série d'indicateurs américains (immobilier, confiance, dernière estimation du PIB...) avec en point d'orgue l'inflation PCE de février, qui sera annoncée vendredi, juste avant un discours de Jerome Powell pour clore la semaine.

Côté Asie Pacifique, le Japon perd 1% après avoir flambé la semaine précédente. Le yen s'est redressé après que les autorités ont laissé entendre que les mouvements autour de la devise sont spéculatifs. Comme disait Coluche, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que c'est le signe que le Japon pourrait intervenir pour soutenir sa monnaie. En Chine, Hong Kong et Shanghai sont en légère progression. Il y a là aussi une histoire de devise à raconter : la banque centrale a fixé un taux de référence plus élevé que prévu pour le yuan. Ça n'a l'air de rien comme ça et c'est peut-être le cas, mais quand la PBOC fait quelque chose d'inhabituel, les commentateurs s'en donnent à cœur joie. Il faut aussi noter que le premier ministre Li Qiang, qui a encore parfois voix au chapitre, a estimé que la politique de Pékin va aider la croissance et que les risques systémiques sont intégrés. Cette incantation n'a pas suscité un grand enthousiasme. La situation chinoise est très bien résumée par Vey-Sern Ling, de l'Union Bancaire Privée (au micro de Bloomberg) : la Chine ne doit pas seulement raconter aux investisseurs l'histoire qu'ils veulent entendre, elle doit leur raconter une histoire encore meilleure que celle qu'ils veulent entendre. L'Inde est fermée pour la Fête des Couleurs. La Corée du Sud perd 0,3%, pendant que l'Australie gagne 0,5%. Les indicateurs avancés européens sont baissiers.

Le CAC40 démarre la séance à 8151 points, en baisse de 0,02%. Le SMI cède 0,3% à 11 620 points. Le Bel20 est proche de l'équilibre à 3802 points.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice de la Fed de Chicago est attendu à 13h30 et les ventes dans l'immobilier neuf à 15h00. Tout l'agenda ici.

L'euro revient autour de 1,082 USD. L'once d'or se négocie 2169 USD. Le pétrole monte, avec un Brent de Mer du Nord à 85,91 USD le baril et un brut léger américain WTI à 81,10 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans ressort à 4,21%. Le bitcoin se négocie 67 400 USD.

Les principaux changements de recommandations

Atos : Societe Generale passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 10 EUR à 8,20 EUR.

Bunzl : JP Morgan améliore sa recommandation de suspension de notation à neutre avec un objectif de cours de 3140 GBX.

Bureau Veritas : JP Morgan reprend le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 31 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 29,50 à 31 EUR.

Coloplast : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 800 à 970 DKK.

Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 54,30 à 56,10 EUR.

Ferrari : RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 380 à 463 EUR.

Flughafen Zürich : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 245 à 253 CHF.

Gecina : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours réduit de 114,60 EUR à 112 EUR.

Iberdrola : RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 12,50 à 13 EUR.

Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 34,70 à 27,60 EUR.

Intertek Group : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec l'objectif de cours relevé de 4470 à 4900 GBX.

Julius Bär : RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 56 à 60 CHF.

Kering : Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 420 à 390 EUR.

Klépierre : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 31,80 à 32 EUR.

Leg Immobilien : Barclays passe de souspondérer à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 55 EUR à 90 EUR. Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 61,10 EUR à 70,30 EUR.

Lonza Group Ag : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 637 à 647 CHF. Research Partners AG maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 600 à 650 CHF.

SGS : JP Morgan reprend la couverture avec une recommandation neutre et un objectif de cours de 96 CHF.

Société Générale : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 30 à 29 EUR.

Sonova Holding : JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 244 à 255 CHF.

Straumann : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 125 à 140 CHF.

Tag Immobilien : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 8 EUR à 11,30 EUR.

TotalEnergies : Societe Générale passe d'acheter à conserver en visant 69 EUR.

UBS Group : RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 28 à 29 CHF.

Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 101 à 107 EUR.

Vossloh : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 44 EUR à 53 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

La FAA envisage de limiter les itinéraires de United Airlines après une série d'incidents de sécurité.

Ageas renonce à déposer une offre sur Direct Line.

Iberdrola réduit de près de deux tiers ses ambitions de production d'hydrogène vert en 2030, après des retards dans l'obtention de financements pour certains projets.

Qualcomm met fin à son offre de rachat de l'entreprise israélienne Autotalks à la suite d'une enquête antitrust.

Amazon fait appel de l'amende imposée par le gendarme français dans l'affaire de la surveillance du personnel.

PostNL a conclu un accord avec les syndicats sur une hausse de 19% des salaires de livreurs de janvier 2024 à décembre 2025.

Nissan vise une croissance des ventes d'un million de véhicules au cours des trois prochaines années, selon son nouveau plan stratégique dévoilé ce matin.

Bosch, Lennox et Samsung se disputent les actifs de Johnson Controls dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (HVAC).

AstraZeneca reçoit l'approbation des Etats-Unis pour le traitement du spectre de la neuromyélite optique.

Booking dans le collimateur du régulateur italien pour son programme de partenaires privilégiés.

La FDA américaine approuve le traitement d'AbbVie contre le cancer de l'ovaire.

Les groupes producteurs de cannabis comme Aurora et Canopy flambent après l'adoption par l'Allemagne d'une loi de légalisation partielle.

La société technologique Ibotta, soutenue par Walmart, demande à être introduite en bourse aux États-Unis.

Les principales publications du jour : Kingfisher, Synlab, Technogym, Adesso… Tout l’agenda ici.