Le soutien du président Joe Biden à sa candidate au poste de ministre du Travail, Julie Su, est "inébranlable" et la Maison Blanche espère que les sénateurs Joe Manchin et Kyrsten Sinema "reconsidéreront leur position" sur sa nomination, a déclaré jeudi un responsable de la Maison Blanche.

Plus tôt dans la journée, M. Manchin, un démocrate, a déclaré qu'il s'opposerait à la nomination de Mme Su au poste de ministre du Travail, arguant qu'elle avait un "passé progressiste" qui l'empêcherait de forger des compromis entre les représentants du monde du travail et de l'industrie.

"Le président Biden et son équipe continuent de se battre pour la confirmation de Julie Su au poste de ministre du Travail par intérim, parce qu'elle est hautement qualifiée, expérimentée et qu'elle a fait ses preuves à maintes reprises lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts des travailleurs américains et de notre économie", a déclaré le responsable de la Maison-Blanche, sous couvert d'anonymat.