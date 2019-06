Maisons du Monde vise 2 milliards d'euros de ventes à l'horizon 2024

Paris (awp/afp) - Le distributeur de meubles et d'objets de décoration Maisons du Monde a annoncé mardi qu'il visait 2 milliards d'euros de ventes annuelles à horizon 2024, soit une croissance d'au moins 10% par an, en misant sur le numérique et l'international.

Entré en Bourse en mai 2016, le groupe a dégagé en 2018 un bénéfice net de 60,7 millions d'euros, en baisse de 3,65%, pour un chiffre d'affaires de 1,11 milliard d'euros, en hausse de 10%.

"Grâce à une stratégie claire et un modèle de croissance renouvelé, nous prévoyons d'atteindre plus de 2 milliards d'euros de ventes à horizon 2024", a affirmé mardi matin la directrice générale de Maisons du Monde, Julie Walbaum, lors d'une conférence téléphonique, en amont d'une journée investisseurs.

Ce plan stratégique 2020-2024 prévoit qu'environ 60% des ventes se fassent en ligne, contre 48% actuellement (incluant celles réalisées en magasins sur outils numériques), et plus de 50% du chiffre d'affaires à l'international.

Le distributeur vise une "rentabilité solide" avec un objectif de marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation, NDLR) de 12% à horizon 2024 et une "croissance annuelle moyenne du résultat net de 10% sur toute la période" grâce à une "gestion financière rigoureuse".

Maisons du Monde, grâce à son "offre unique", est une "histoire de croissance", selon sa dirigeante: en quatre ans, de 2014 à 2018, Ebitda et ventes ont quasiment doublé.

Plus globalement, la numérisation de l'activité sera "renforcée", avec le lancement en 2020 d'une place de marché avec "une approche sélective" et le développement de nouveaux services, notamment autour du "conseil déco", l'enseigne ayant annoncé vendredi une prise de participation majoritaire dans Rhinov, une start-up qui "réinvente le métier de décorateur d'intérieur", a-t-elle ajouté.

Selon un analyste de Midcap Partners, "ces objectifs semblent atteignables", même si certains "pourraient se montrer déçus des objectifs de marge d'Ebitda" et que le groupe "pourrait faire mieux".

Néanmoins, les "niveaux visés restent au-dessus des niveaux de marges de la plupart des acteurs du secteur", a-t-il estimé dans une note.

En Bourse, les investisseurs ont bien accueilli ce plan stratégique, l'action prenant près de 3% à 18,59 euros à 12h30 (10h30 GMT), dans un marché en légère hausse (+1,34%).

Ouvertures hors de France

Maisons du Monde compte se développer à l'international, mais sans s'implanter dans de nouveaux pays: parmi les 80 à 100 ouvertures nettes de magasins prévues jusqu'en 2024, environ 80% se feront hors de France, "renforçant la présence européenne du groupe dans les pays où il est déjà implanté".

"Le format des enseignes sera adapté à chacun des marchés et pourra inclure des emplacements à forte visibilité en centre-ville afin d'accroître la notoriété de la marque et accélérer les ventes en ligne", précise le groupe, une stratégie que nombre de distributeurs suivent actuellement, le format de proximité ayant le vent en poupe dans le secteur.

Le distributeur entend aussi développer son offre à destination des professionnels ("B to B"), de l'hôtellerie-restauration notamment mais aussi des concepteurs de bureaux, pour atteindre en 2024 plus de 100 millions d'euros de ventes dans ce secteur au "potentiel important", contre 30 millions en 2018.

Le groupe estime qu'avec l'intégration de l'enseigne américaine Modani, les Etats-Unis constitueront "un nouveau moteur de croissance", avec un objectif de ventes d'environ 200 millions de dollars en 2024, "portées par l'accélération des ouvertures" de magasins.

Enfin, le distributeur a annoncé que son flux de trésorerie disponible récurrent s'élèverait à plus de 300 millions d'euros sur la période 2020-2024.

Au 31 décembre 2018, Maisons du Monde exploitait un réseau de 336 magasins dans neuf pays, générant 40% de ses ventes hors de France.

afp/al