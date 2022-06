Makhlouf de la BCE : la hausse de septembre pourrait être supérieure ou inférieure à 50 points

La BCE a déclaré la semaine dernière qu'elle mettrait fin à l'assouplissement quantitatif le 1er juillet, puis relèverait ses taux de 25 points de base le 21 juillet. Elle prévoit de procéder à une nouvelle hausse le 8 septembre et d'opter pour un mouvement plus important, à moins que les perspectives d'inflation ne s'améliorent entre-temps.

"Je sais que certaines personnes ont pris le langage que cela pourrait être plus, que cela signifie que cela va être 50 points de base, mais pour éviter tout doute, plus signifie plus que 25 (points de base)", a déclaré Makhlouf lors d'une conférence de presse mercredi.

"Cela pourrait être 26 ou cela pourrait être 51 ou autre chose", a-t-il ajouté.

Lorsqu'on lui a demandé quel type de hausse des taux d'intérêt en septembre il privilégiait actuellement, il a ajouté que la BCE verrait quelles seraient les conditions économiques à ce moment-là.

M. Makhlouf, qui est à la tête de la banque centrale irlandaise, a également qualifié de "très bonne discussion" une rare réunion non programmée des responsables politiques de la BCE, mercredi, au cours de laquelle ils ont décidé de concevoir un nouvel outil pour aider les membres endettés de la zone euro.