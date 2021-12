Malaisie-Des milliers de personnes déplacées en raison des pluies diluviennes

KUALA LUMPUR, 18 décembre (Reuters) - Des pluies diluviennes ont entraîné en Malaisie d'importantes inondations, poussant plus de 11.000 personnes à fuir leurs habitations, ont annoncé samedi les autorités du pays.

Selon les autorités, des dizaines de routes ont été fermées tandis que le trafic maritime est perturbé.

Plus de 66.000 policiers, militaires et pompiers ont été mobilisés à travers le pays pour porter secours aux personnes bloquées par la montée des eaux, a fait savoir le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob lors d'une conférence de presse.

En Malaisie, les inondations sont fréquentes pendant la saison de la mousson d'octobre à mars, surtout sur la côté est du pays. Mais les averses qui ont commencé vendredi matin ont plus durement touché l'Etat de Selangor, la région la plus riche et la plus peuplée de Malaisie.

"C'est un peu chaotique à Selangor en ce moment (...) A Selangor, cela s'est produit presque soudainement", a déclaré le Premier ministre, ajoutant que près de 4.000 personnes dans l'État ont été évacuées de leurs maisons.

Les autorités de Port Klang, le plus grand port du pays, les opérations maritimes ont été gravement perturbées par les inondations.

Des dizaines d'autoroutes et de routes ont également été fermées. (Reportage Rozanna Latiff et Liz Lee, version française Matthieu Protard)