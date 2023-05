Un nombre record de Russes ont comparu devant les tribunaux de commerce de Londres au cours de l'année écoulée, malgré la guerre en Ukraine et les sanctions mondiales, tandis que le nombre de plaignants ukrainiens est tombé à zéro, selon un nouveau rapport publié jeudi.

Le nombre de plaignants russes dans les jugements des tribunaux de commerce a bondi de 41 % pour atteindre 58 au cours de l'année se terminant en mars 2023, juste derrière 441 plaignants britanniques, selon le rapport annuel sur les tribunaux de commerce de la société de conseil Portland Communications.

Les tribunaux londoniens restent un centre mondial de règlement des litiges commerciaux et ont longtemps été animés par des Russes fortunés qui intentaient des procès, souvent en raison de la lutte pour la richesse et l'influence qui a suivi la chute de l'Union soviétique, et qui constituaient une source de revenus lucrative pour les cabinets d'avocats.

Mais de nombreux cabinets d'avocats ont coupé les liens avec leurs clients russes après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, ce qui pourrait encore affecter le nombre futur de plaideurs russes, selon le rapport.

Portland, qui a compilé les données de 257 jugements, a indiqué que 38 personnes et 19 sociétés russes figuraient parmi les personnes citées dans les jugements, y compris une affaire impliquant la banque Otkritie sanctionnée et un homme d'affaires russe de premier plan et ses fils.

Toutefois, aucun plaignant ukrainien n'est apparu dans les jugements du tribunal de commerce depuis juillet 2021, alors que l'Ukraine figurait parmi les nationalités de plaignants les plus courantes les années précédentes.

L'invasion a affecté la capacité des parties ukrainiennes à accéder aux tribunaux mais, étant donné le délai entre le dépôt des demandes et les jugements, il est trop tôt pour attribuer les données à la guerre, indique le rapport.

Soixante pour cent des parties comparaissant devant les tribunaux de commerce l'année dernière venaient de l'étranger - la proportion la plus élevée de parties internationales jamais enregistrée. Les Russes étaient suivis par les Américains, les Indiens et les Singapouriens, selon le rapport.

Susan Hawley, directrice exécutive du groupe de pression Spotlight on Corruption, a déclaré que ces données suggéraient que les justiciables russes avaient fait comme si de rien n'était.

"Cela devrait inciter le gouvernement à réfléchir à la manière dont les tribunaux britanniques ont été un terrain de jeu pour les plaignants étrangers sans que l'on se demande vraiment si le Royaume-Uni devrait accueillir certaines de ces plaintes", a-t-elle déclaré.

Les tribunaux anglais sont soumis à une pression croissante en raison d'un vaste arriéré d'affaires, dû en partie à la pandémie, à la pénurie d'avocats et de juges et à la vétusté des tribunaux.