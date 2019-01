Bourse de Paris : Malgré les impasses, du vert pour terminer la semaine

Si l'on met de côté ce matin la poursuite de la tragédie politique autour du Brexit au Royaume-Uni, il est beaucoup question des États-Unis et plus spécialement de la Maison-Blanche. Depuis hier soir, nombre d'informations ont en effet été publiées outre-Atlantique. Nous passerons sur les décisions de Donald Trump de ne pas envoyer de délégation au sommet de Davos et d'interdire à son opposante Nancy Pelosi de se rendre en Afghanistan auprès des troupes américaines, pour nous concentrer sur la rumeur propagée par le 'Wall Street Journal'. Le quotidien économique a révélé que Steve Mnuchin, le Secrétaire au trésor, serait partisan d'un retour en arrière sur les tarifs douaniers avec la Chine, pour soutenir les marchés financiers. Initialement hostile à cette idée, le Représentant au commerce Robert Lighthizer aurait finalement accepté de la prendre en considération. Le Département du trésor a toutefois démenti l'information. L'annonce et le démenti ont eu lieu en séance. La rumeur a contribué à faire clôturer Wall Street dans le vert et reste en musique de fond ce matin en Europe.

Les principaux indicateurs attendus aujourd'hui sont les ventes de détail britanniques à 10h30 (consensus -0,8%) et l'inflation canadienne (14h30 : 0,4%). Aux États-Unis, la production industrielle et l'utilisation des capacités seront dévoilées à 15h15 (consensus +0,2% et 78,6%) et l'indice de confiance de l'Université du Michigan à 16h00 (consensus 97). Ce matin, le Japon a annoncé un ralentissement de son inflation à un plus bas de sept mois. En Chine, les autorités pourraient viser 6 à 6,5% de croissance cette année, selon les informations du China DailyLa paire EUR / USD évolue à 1,13882. L'once d'or est quasiment stable à 1291 USD. Les derniers commentaires de l'OPEP contribuent à faire progresser les cours du baril de près de 1%, à 52,66 USD pour le WTI et à 61,73 USD pour le Brent. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans s'établit à 2,743%. Le Bitcoin se traite autour de 3623 USD.