En dépit des apparences, Cholet Dupont trouve que le mois de septembre a apporté quelques réponses aux questions que se posaient les investisseurs. Bien entendu, de nombreuses incertitudes subsistent mais des solutions apparaissent. Cela permet de mieux quantifier les risques et d'envisager l'avenir proche avec un peu plus de sérénité. Par ailleurs, le début de ce mois est caractérisé par une nouvelle crainte de dérapage des taux d'intérêt américains qui commence à affecter les indices boursiers.Ce mouvement devrait être temporaire et le gérant est prêt à profiter des opportunités d'achats qui se profilent à l'horizon.