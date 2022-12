Malgré les progrès, la Fed reste concentrée sur la lutte contre l'inflation à l'approche de 2023

Le dernier indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE), publié vendredi, a conforté les banques centrales dans l'espoir que le pire de la flambée inflationniste est définitivement dans le rétroviseur.

La jauge d'inflation préférée de la Fed a augmenté de 0,1 % le mois dernier sur une base mensuelle, en baisse par rapport à l'augmentation mensuelle de 0,4 % en octobre. Il a augmenté de 5,5 % sur une base annuelle en novembre, en baisse par rapport à 6,1 % en octobre.

Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,2 % en novembre, contre 0,3 % le mois précédent. Il a augmenté de 4,7 % au cours des 12 mois jusqu'en novembre, par rapport à une hausse de 5,0 % en glissement annuel en octobre. Mais cela reste bien plus élevé que l'objectif de 2 % de la Fed.

"Les marchés boursiers se trompent en ce sens qu'ils pensent que la Fed va s'arrêter et finir par baisser les taux d'intérêt plus tard en 2023. Et, à l'heure actuelle, je ne vois pas cela arriver de sitôt", a déclaré Paul Nolte, gestionnaire de portefeuille chez Kingsview Asset Management.

Le deuxième mois consécutif de baisse de l'indice PCE annuel fait suite à la plus faible augmentation annuelle de l'inflation depuis près d'un an en novembre dans une autre mesure étroitement surveillée.

L'assouplissement du rythme de la hausse des prix permet à la Fed de commencer l'année prochaine sur un pied d'égalité, bien que le président de la Fed, Jerome Powell, ait averti la semaine dernière que si les récentes mesures de l'inflation sont bienvenues, la banque centrale a encore besoin de "beaucoup plus de preuves" pour être sûre d'être sur une trajectoire descendante durable. Il y a encore deux rapports clés sur l'inflation avant la prochaine réunion politique de la Fed qui se termine le 1er février.

Mercredi dernier, la banque centrale a augmenté son taux directeur de 50 points de base pour le porter dans une fourchette de 4,25 % à 4,50 %, soit le taux le plus élevé depuis fin 2007. Les responsables de la Fed s'attendent à ce que le taux augmente entre 5,00 % et 5,25 % l'année prochaine.

Toutefois, les investisseurs dans les contrats à terme liés au taux d'intérêt au jour le jour de référence de la Fed continuent de douter que le taux directeur atteigne ce niveau. Après la publication des données de vendredi, malgré une légère augmentation des paris pour une hausse plus importante en février et un taux terminal plus élevé, ils évaluaient toujours une hausse d'un quart de point de pourcentage lors de la prochaine réunion politique de la Fed et un pic des taux d'intérêt à 4,75-5,00%.

LE COMBAT N'EST PAS ENCORE TERMINÉ

La Fed augmente les coûts d'emprunt pour faire baisser l'inflation en essayant de réduire la demande dans l'ensemble de l'économie, soulageant ce qui a été une concurrence intense pour tout, des travailleurs aux biens et aux maisons.

Alors que le marché immobilier a été durement touché par la hausse des taux d'intérêt et que l'inflation des biens s'est atténuée, les décideurs de la Fed restent préoccupés par la force du marché du travail et la rigidité de l'inflation du secteur des services et des salaires.

Un marché du travail encore trop tendu contribue à soutenir l'économie en générant des gains salariaux solides, qui contribuent à l'augmentation des dépenses de consommation. Le taux de chômage, à 3,7 %, a à peine augmenté par rapport à son niveau le plus bas en 50 ans de 3,5 %, car les entreprises continuent de se disputer une offre limitée de travailleurs.

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté moins que prévu la semaine dernière, tandis que l'économie a rebondi plus rapidement que prévu au troisième trimestre, selon des rapports gouvernementaux distincts publiés jeudi.

"La Fed est très sûre qu'elle doit assouplir les marchés du travail pour empêcher une autre année de croissance rapide des salaires", a déclaré Tim Duy, économiste chez SGH Macro Advisors. "Si le chômage ne commence pas à augmenter bientôt, la Fed fera remonter les projections de taux directeurs d'un cran supplémentaire ou repoussera le calendrier de refroidissement du marché du travail."