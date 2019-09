Malgré les spéculations, Berlin présente un budget 2020 à l'équilibre

Berlin (awp/afp) - Malgré les spéculations des marchés financiers sur une relance budgétaire en Allemagne, le ministre allemand des Finances a présenté mardi un budget 2020 "sans nouvelle dette", suffisant à ses yeux pour affronter le ralentissement économique.

"C'est un budget en expansion" d'environ 360 milliards d'euros, a déclaré Olaf Scholz face à la chambre basse du Parlement, alors que Berlin est depuis des années pressé par ses partenaires et les organisations internationales de dépenser plus.

Le débat a pris une ampleur nouvelle ces dernières semaines après la publication d'un produit intérieur brut (PIB) allemand en recul de 0,1% au deuxième trimestre, alimentant les craintes d'une entrée en récession de la première économie européenne.

Mais comme l'avait déjà dit la chancelière Angela Merkel, "l'Allemagne entreprend ce qu'il faut sans nouvelle dette", et ne compte donc pas toucher au dogme de l'équilibre budgétaire inscrit dans sa Constitution et respecté depuis 2014, a martelé Olaf Scholz.

"A l'heure qu'il est, nous ne sommes pas en crise", a-t-il assuré, même s'il a appelé Washington et Pékin à régler "de toute urgence" leur conflit commercial, qui dissuade les entreprises d'investir et plombe donc l'industrie allemande à l'export.

La semaine dernière déjà, M. Scholz avait assuré à Francfort face à un parterre de banquiers que Berlin était "très ambitieux" en matière d'investissements, avec un budget dédié de 40 milliards d'euros par an.

Mais pour l'opposition de gauche, la stabilité de cette enveloppe signifie que sa part dans le PIB recule d'année en année, et elle intègre par ailleurs des dépenses telles que l'allocation familiale immobilière, loin des dépenses attendues pour améliorer la formation et les infrastructures.

Surtout, le projet de loi de finances d'Olaf Scholz ne prévoit pas encore les mesures climatiques sur lesquelles conservateurs et sociaux-démocrates doivent se mettre d'accord le 20 septembre prochain, soit le plus grand chantier annoncé du quatrième mandat Merkel.

Le ministre de l'Economie Peter Altmaier a averti la semaine dernière que les différentes aides - billets de trains moins chers, prime à l'abandon du chauffage au fuel, etc - pourraient représenter près de 50 milliards d'euros, qu'il entend mobiliser via une fondation dédiée et autorisée à emprunter sur les marchés.

