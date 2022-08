DAKAR, 31 août (Reuters) - Au moins 50 civils ont été tués et plus de 500 arrêtés lors d'une opération militaire menée par l'armée malienne et des "troupes étrangères" le 19 avril, a indiqué mercredi l'Onu dans un rapport.

(Reportage Sofia Christensen, version française Diana Mandiá, édité par Matthieu Protard)