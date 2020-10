Mali: Déclaration du Haut-Représentant/Vice-Président Josep Borrell sur la désignation du Président de la Transition et le nouveau gouvernement

L'Union européenne salue la désignation du Président de la Transition M. Bah N'daw, du Premier Ministre M. Moctar Ouane, ainsi que l'entrée en fonction d'un gouvernement ouvrant la voie à une Transition civile au Mali pour une période de 18 mois. L'Union européenne accueille favorablement la levée des sanctions adoptées à l'encontre du Mali à la suite des événements du 18 août, au terme de plusieurs semaines de négociations menées avec détermination par la Communauté Économique Des États d'Afrique de l'Ouest.

Ces conditions étant désormais réunies, l'Union européenne est disposée à accompagner la Transition d'une part, pour organiser des élections crédibles menant au rétablissement de l'ordre constitutionnel, d'autre part pour conduire les réformes prioritaires pour faire face aux enjeux structurels et de long terme du Mali. Cette période de transition constitue une fenêtre d'opportunité importante pour recréer un pacte national autour d'institutions publiques plus redevables et plus inclusives, tel que cela a été exprimé clairement par la population malienne. Dans le cadre d'un partenariat exigeant, l'Union européenne sera particulièrement attentive aux gestes concrets notamment en matière de gouvernance, de lutte contre l'impunité, de lutte contre la corruption, d'une gestion plus efficace, plus transparente et plus redevable des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à une présence plus effective des services de l'État dans les régions les plus fragiles au profit des populations. La mise en œuvre de l'Accord de paix et de réconciliation, comme l'a souligné par le Président N'daw dans son discours d'investiture, demeure un impératif.