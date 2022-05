Mali-Des officiers "soutenus par l'Occident" ont tenté un putsch, dit la junte

BAMAKO, 17 mai (Reuters) - Des officiers de l'armée malienne "soutenus par l'Occident" ont tenté un coup d'Etat la semaine dernière, a annoncé lundi le gouvernement intérimaire du Mali, sans donner de précisions ni apporter de preuves de ses dires.

La junte au pouvoir depuis août 2020 a déclaré dans un communiqué que la tentative présumée de putsch s'est produite dans la nuit du 11 au 12 mai.

Cette accusation vient dégrader davantage les relations entre Bamako et ses alliés internationaux, lesquels ont aidé pendant une décennie le pays d'Afrique de l'Ouest à lutter contre les insurgés islamistes, avant de se retirer du fait de querelles politiques.

Des mesures de sécurité renforcées, avec notamment des points de contrôle routiers aux frontières et aux portes de la capitale, ont été mises en place afin d'identifier les complices de ce coup d'Etat manqué, est-il écrit dans le communiqué.

Une enquête a été ouverte et les "personnes arrêtées" seront jugées, a dit la junte. (Reportage Tiemoko Diallo et Sofia Christensen; version française Jean-Michel Bélot et Jean Terzian)