Mali-Le Conseil de sécurité de l'Onu appelle à la libération des dirigeants

NEW YORK, 26 mai (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé mercredi à la "libération sûre, immédiate et inconditionnelle" de tous les représentants maliens détenus par des membres des forces de sécurité et de l'armée.

Des diplomates ont déclaré que le Conseil, dans un communiqué adopté par consensus, exhortait aussi ces éléments des forces de sécurité et de l'armée à retourner "sans délai" dans leurs casernes.

Le président et le Premier ministre intérimaires ont démissionné dans la journée, deux jours après leur arrestation par l'armée dans la foulée d'un remaniement ministériel.

La France et l'Union européenne ont condamné la prise de pouvoir de l'armée malienne et les arrestations des représentants politiques. (Michelle Nichols; version française Jean Terzian)