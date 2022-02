Mali: Le retrait des forces françaises prendra 4 à 6 mois, dit Macron

PARIS (Reuters) - Le retrait des forces françaises présentes au Mali, annoncé jeudi matin, devrait s'étaler sur une durée de quatre à six mois, a annoncé jeudi le président de la République Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à l'Elysée.

Ce retrait "va prendre entre quatre et six mois" et "le coeur de cette opération ne sera plus au Mali mais au Niger, dans la zone des trois frontières, de manière plus équilibrée", a expliqué le président français.

L'annonce de ce retrait du Mali consacre la rupture entre la France et la junte au pouvoir à Bamako après des mois de dégradation des relations et de surenchère verbale consécutifs à deux coups d'Etat successifs menés par l'armée malienne, en 2020 et à l'été 2021.

Les dirigeants de transition maliens, le Premier ministre Choguel Maïga en tête, ont multiplié les critiques sur la mentalité "coloniale" de Paris et opéré un rapprochement avec la Russie en faisant appel, selon la France et ses alliés, à des mercenaires du groupe Wagner. Bamako assure qu'il s'agit de formateurs de l'armée russe.

Ils ont parallèlement expulsé l'ambassadeur de France et exigé le départ du contingent danois déployé dans le cadre de Takuba, une force européenne qui devait progressivement prendre le relais de l'opération française Barkhane en accompagnant l'armée malienne au combat.

