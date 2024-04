BAMAKO, 30 avril (Reuters) - L'armée malienne a abattu Abou Houzeïfa, commandant d'une branche ouest-africaine du groupe Etat islamique (EI), lors d'une opération de grande ampleur menée dans la région de Menaka, dans le nord du pays, ont annoncé les autorités dans un communiqué lu lundi soir à la télévision publique.

Cette opération a été menée dimanche, ont indiqué les autorités maliennes, sans davantage de précisions.

Abou Houzeïfa était recherché par les Etats-Unis pour son rôle présumé dans une attaque perpétrée en 2017 au Niger lors de laquelle quatre soldats américains et quatre soldats nigériens ont été tués.

Le Mali et ses pays voisins du Sahel sont déstabilisés depuis plus de dix ans par une insurrection sanglante de groupes islamistes liés à l'EI et à Al-Qaïda. (Tiemoko Diallo, avec Fadima Kontao; version française Jean Terzian)