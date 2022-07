Mali-Quinze soldats et trois civils tués dans deux attaques

BAMAKO, 27 juillet (Reuters) - Des combattants islamistes ont mercredi tué 15 soldats et trois civils dans deux attaques distinctes menées dans le sud-ouest du Mali, a indiqué l'armée malienne dans un communiqué.

Six soldats ont été tués et 25 autres blessés dans l'attaque d'un camp militaire à Sonkolo, commune rurale de la région de Segou située à plus de 300 kilomètres de la capitale Bamako.

Une attaque matinale perpétrée contre un autre camp militaire, à Kalumba, a fait neuf morts parmi les soldats et trois parmi les civils, a rapporté l'armée malienne.

Des assaillants ont aussi mené durant la nuit une attaque contre la base militaire de Mopti, dans le centre du pays, mais ils ont été repoussés, sans que des victimes ne soient à déplorer.

L'armée a tué 48 assaillants. (Reportage Sofia Christensen; version française Jean Terzian)