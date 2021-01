Mali-Trois casques bleus tués dans une attaque dans le centre du pays

BAMAKO, 14 janvier (Reuters) - Trois soldats de maintien de la paix de l'Onu ont été tués et six autres blessés mercredi dans le centre du Mali après que leur convoi a été touché par un engin explosif et été la cible de tirs, ont rapporté les Nations unies dans un communiqué.

On ne connaît pas dans l'immédiat les auteurs de cette attaque menée à environ 20 kilomètres au nord de la ville de Bambara-Maoudé, dans la région de Tombouctou.

Des groupes djihadistes liés à Al Qaïda et à l'Etat islamique (EI) opèrent dans la région.

Le ministère ivoirien de la Défense a fait savoir dans un communiqué distinct que les trois casques bleus tués étaient des soldats ivoiriens. (Tiemoko Diallo, avec Ange Aboa; version française Jean Terzian)