Malpass, de la Banque mondiale, est appelé à démissionner après avoir émis des doutes sur le changement climatique.

Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a été vivement critiqué mercredi après avoir refusé de dire s'il acceptait le consensus scientifique sur le réchauffement de la planète, ravivant ainsi les inquiétudes quant à l'absence de date butoir pour l'arrêt du financement des combustibles fossiles par la banque.

M. Malpass est apparu lors d'un événement organisé par le New York Times dans le cadre de la Semaine du climat à New York mardi et on lui a demandé s'il croyait que "la combustion de combustibles fossiles par l'homme réchauffe rapidement et dangereusement la planète". M. Malpass a d'abord tenté d'esquiver la question, mais a ensuite répondu : "Je ne sais même pas. Je ne suis pas un scientifique".

Ces remarques, qui ont circulé sur les médias sociaux, ont suscité des critiques de la part d'anciens diplomates du climat et de groupes de la société civile qui ont appelé le président Joe Biden à remplacer Malpass au poste de président de la banque multilatérale de développement.

Le président des États-Unis, le plus grand actionnaire de la Banque mondiale, nomme traditionnellement les présidents de la Banque mondiale. L'ancien président Donald Trump a nommé Malpass pour un mandat de cinq ans en 2019.

L'avenir d'une deuxième personne nommée par Trump à la banque de développement, le chef de la Banque interaméricaine de développement Mauricio Claver-Carone, est également remis en question après une enquête sur des allégations de relation avec une employée.

"Comment cela est-il possible en 2022 ? Cette apathie produit une action climatique faible alors que les pays ont tellement besoin de l'aide et du financement de la @WorldBank", a déclaré sur Twitter Laurence Tubiana, ancienne envoyée française pour le climat et architecte clé de l'accord climatique de Paris de 2015.

"Les gens et les gouvernements ont maintenant besoin d'un leader de la BM qui écoute la science", a déclaré Laurence Tubiana, désormais PDG de la Fondation européenne pour le climat, une organisation à but non lucratif.

Mercredi, une coalition de groupes de la société civile a appelé la Banque mondiale à renvoyer Malpass.

La Banque mondiale et la Maison Blanche ont refusé de commenter.

Le Trésor américain a déclaré qu'il attendait de tous les partenaires qu'ils s'engagent à lutter contre le changement climatique.

"Nous attendons du Groupe de la Banque mondiale qu'il soit un leader mondial de l'ambition climatique et de la mobilisation d'un financement climatique nettement plus important pour les pays en développement", a déclaré un porte-parole. "Nous avons - et nous continuerons - à faire comprendre cette attente aux dirigeants de la Banque mondiale. La Banque mondiale doit être un partenaire à part entière dans la réalisation de cet agenda mondial."

L'année dernière, plus de 70 organisations non gouvernementales avaient conjointement demandé le remplacement de Malpass au motif que la Banque n'était pas à la hauteur en matière d'action climatique.

La Banque mondiale a réduit ses nouveaux investissements dans l'énergie au charbon en 2013 et a cessé de financer les opérations pétrolières et gazières en amont en 2019, mais elle a jusqu'à présent résisté à la pression des membres européens du conseil d'administration et des défenseurs du climat pour éliminer totalement le financement des combustibles fossiles.

En janvier 2021, le conseil d'administration de la Banque a approuvé un investissement de 620 millions de dollars dans un projet de gaz naturel liquéfié de plusieurs milliards de dollars au Mozambique.

"Il est temps pour la Maison Blanche et les gouvernements du monde entier de réfléchir sérieusement à qui ils veulent à la tête de la Banque mondiale", a déclaré Sonia Dunlop du groupe de réflexion E3G. "Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique pour comprendre la science du climat".

D'autres experts ont déclaré qu'une solide maîtrise de la science du climat devrait être un prérequis pour le poste de président de la Banque mondiale, à une époque où les catastrophes liées au climat deviennent plus fréquentes et ont un impact sur de nombreux pays en développement qui reçoivent un soutien financier de la Banque.

"Le changement climatique aura le plus grand impact sur les plus pauvres du monde, donc le fait que le chef de la Banque mondiale ne soit pas clair et énergique sur la prise en charge du changement climatique envoie un mauvais message", a déclaré Gilbert Metcalf, ancien secrétaire adjoint au Trésor pour l'environnement et l'énergie sous l'administration Obama.

L'ancien vice-président américain Al Gore a décrit en début de semaine M. Malpass comme un négationniste du climat.

Selwin Hart, conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'action climatique, avait également critiqué la Banque mondiale lors du sommet climatique COP26 à Glasgow l'année dernière.

Les grandes banques, en particulier la Banque mondiale, "ne peuvent pas continuer à faire du bricolage pendant que le monde en développement brûle", a-t-il déclaré.