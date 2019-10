Maltem Insight Performance présente la nouvelle interface de sa solution de monitoring

Maltem Insight Performance, acteur français de la supervision IT depuis plus de 10 ans, lance la nouvelle interface de sa solution de monitoring unifié appelée « Solution MIP ». Avec la Solution MIP, l’éditeur en service-managé enrichit sa plateforme orientée expérience utilisateur avec un nouveau design certes, mais aussi de nombreuses fonctionnalités disruptives. Performances applicatives, réseaux, ou des infrastructures, la vision tout-en-1 facilite la gestion des KPIs et apporte une approche proactive aux équipes IT.

« Avec cette vision globale, nous avons un impact positif sur la cohésion des équipes IT, accompagnons les entreprises dans leur transformation digitale, et apportons une contribution à la dissipation des silos, ce qui facilite la gestion des incidents. » explique Frédéric Ribes, Service Delivery Manager chez Maltem Insight Performance.

L’interface est désormais orientée UX, facilitant la lisibilité des éléments. La navigation entre les indicateurs réseaux et applicatifs, et l’approfondissement des métriques permettent une expérience fluide inter-silos.

L’initiative d’une refonte n’est pas seulement axée sur la navigation intuitive. Des fonctionnalités basées sur les retours clients et l’analyse du marché font aussi leur apparition :

Grâce sa nouvelle API, la consommation des données de performance IT répond aux besoins d’automatisation, de reporting, et donc d’agilité.

« Tout en poursuivant l’accompagnement personnalisé auprès de nos clients et dans un souci d’amélioration constante, nous avons fait un bond en avant sur la partie Digital Experience Management au travers des fonctionnalités Insights pour iOS ou Android avec, par exemple, le video replay des incidents ; mais sans jamais abandonner les parties techniques, ou d’expertise qui font notre force : de nouvelles mesures de sécurité, SD-Wan, ou mobile. » présente Bruno Biscay, Directeur Projet chez Maltem Insight Performance.

En SaaS ou On-premise, les tableaux de bords personnalisables combinant DEM et NPM s’adaptent aux process des organisations, et structure les métriques de performance globale du SI.

Julien Castel, Directeur Produit, poursuit : « Nous sommes satisfaits de mettre à la disposition de nos clients une solution utilisable par le plus grand nombre, avec une lecture simple et pertinente à la fois. Une solution qui s’intègre sans effort au système d’information et qui améliore le ressenti des utilisateurs. Nous avons ici souhaité mettre en avant la bonne performance du SI, utile tant pour les utilisateurs internes à l’organisation, que pour les équipes IT qui souhaitent prendre un virage proactif. »

Maltem Insight Performance est certain que le fort investissement de ses équipes pour la sortie de cette nouvelle interface continuera de contribuer à cette philosophie de cohésion IT qui lui tient à cœur.

Nouvelles fonctionnalités clés :

GLOBAL :

Full orienté UX

TV mode

API

Intégration de « labels » pour apporter plus d’informations aux opérateurs

DEM :

Fonctionnalité « Insight » qui permet la visualisation de l’ensemble des données pertinentes d’un application sur une même page

Un accès facilité aux screenshots et vidéo replays d’incidents

Gestion complète des faux positifs

Scénarios utilisateurs sur iOS et Android

NPM :

Mesures de sécurité : meilleure analyse et compréhension de la charge des proxys/firewall

Intégration avec les plateformes SD-WAN pour mesurer la performance des sites distants

Rappel des fonctionnalités initiales :